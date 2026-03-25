Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
Tantos nomes uma força
Cresol
Tantos nomes uma força
Cresol Mobile

Ministério Público orienta sobre aumento nos combustíveis

Diante das recentes variações nos preços dos combustíveis, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acompanha de perto a situação em Caratinga e reforça a importância da atuação conjunta com os órgãos de defesa do consumidor e a própria população.

Em entrevista ao DIÁRIO, o promotor de Justiça Alcidézio José de Oliveira Bispo Júnior, da 1ª Promotoria de Justiça — responsável pelas áreas de consumidor, idoso e pessoa com deficiência — explicou como funciona a atuação do Ministério Público nesses casos e quais situações podem configurar irregularidades.

Segundo ele, em Minas Gerais, o Ministério Público possui atribuição para atuar diretamente na defesa do consumidor, inclusive com aplicação de sanções administrativas quando necessário.

Alta pode ser legítima — mas há limites

O promotor esclarece que nem todo aumento de preços configura irregularidade. Em muitos casos, a elevação pode estar ligada a fatores externos, como o cenário internacional. “Estamos vivenciando realmente uma guerra no Oriente Médio, o impacto desse conflito já noticiado, amplamente conhecido, é uma alta esperada do preço dos combustíveis. O aumento do preço em decorrência dessa conjuntura global é normal, não é uma infração à ordem consumerista”, explicou.

No entanto, ele alerta que o problema surge quando há aproveitamento indevido da situação. “Se o PROCON verificar que fornecedores estão se aproveitando dessa conjuntura excepcional para aumentar os seus lucros artificialmente, em prejuízo do consumidor”, afirmou.

Nesses casos, a prática pode ser considerada ainda mais grave. “Aí não é só uma infração, é uma infração agravada, porque o fornecedor está se aproveitando de uma situação excepcional, de calamidade, para auferir mais lucros em detrimento do consumidor”, completou.

Fiscalização e papel do consumidor

De acordo com o promotor, o acompanhamento dos preços está sendo realizado com base em orientações do PROCON estadual, que tem orientado tanto os promotores quanto os PROCONs municipais a ficarem atentos a possíveis abusos. O PROCON municipal, por exemplo, realizou uma ação na última segunda-feira em Caratinga.  “O PROCON estadual já tem expedido orientações aos promotores de justiça e aos PROCONs municipais, no sentido de estarmos atentos à ouvidoria e a eventuais denúncias”, disse.

Ele destaca que a participação da população é essencial para identificar irregularidades. “A importância de o consumidor estar atento a eventuais altas abusivas e comunicar, por meio da ouvidoria, ou procurar diretamente o Ministério Público, para que a gente instaure um procedimento e verifique o que está acontecendo naquele caso concreto”, orientou.

Como denunciar

O promotor reforça que não é necessário comparecer presencialmente para registrar uma denúncia. O envio pode ser feito de forma simples e rápida. “Não há necessidade alguma, se vier é muito bem-vindo aqui, o atendimento presencial, mas, o consumidor não precisa se deslocar. Ele pode fotografar a tabela de preços, documentar a diferença de valores antes e depois, e enviar esses elementos por meio da ouvidoria do Ministério Público”, explicou.

Segundo ele, essas informações são fundamentais para a análise de cada caso. “Esses são elementos de prova que vão ser importantes na análise de cada caso concreto”, acrescentou.

Situação em Caratinga

Até o momento, o Ministério Público não recebeu denúncias formais relacionadas a aumentos abusivos recentes no município. “Até agora, há poucas horas eu verifiquei a ouvidoria, não chegou nenhum caso concreto ainda documentado em decorrência dessa conjuntura”, informou.

O promotor lembrou, no entanto, que o acompanhamento já ocorreu em situações anteriores. “Nós já tivemos casos que precisaram ser fiscalizados para verificar se havia irregularidade na conduta do fornecedor”, disse.

Onde procurar ajuda

Em Caratinga, o consumidor pode buscar atendimento tanto no PROCON municipal quanto diretamente no Ministério Público. “O consumidor pode ficar à vontade para procurar tanto o PROCON municipal quanto o Ministério Público. A gente conta com esse auxílio importante da população para noticiar eventuais irregularidades”, concluiu.

Se optar pelo atendimento online, pode acessar o site https://aplicacao.mpmg.mp.br/ouvidoria/service/ouvidoria.

A orientação é clara: diante de qualquer suspeita de aumento abusivo, o consumidor deve registrar a reclamação, contribuindo para que os órgãos competentes possam agir e garantir o equilíbrio nas relações de consumo.

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias
Painel
Painel
24 de março de 2026 16:11