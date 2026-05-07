Desligamento programado: saiba onde a Cemig vai realizar melhorias na rede elétrica nesta quinta-feira (7)

CARATINGA – A Cemig informa que está programado desligamento para realização de manutenção e obras no sistema elétrico do centro de Caratinga. Na quinta-feira (7/5), vão ser realizadas modificações na rede elétrica do local.

Para que estes serviços possam ser executados com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia, das 9h às 14h, nos seguintes endereços:

-Rua Juquinha Maria, entre números 10 e 231 e o número 510, Centro

-Rua Coronel Antônio Salim, entre números 28 e 329, Centro

-Rua Lalato Maria, números 90, 95 e 350, Centro

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia esse comunicado a todos os clientes cadastrados na região com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscreverem nos canais de atendimento da empresa.

“Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado. Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso”, orienta a Cemig.

A Cemig disponibiliza aos seus clientes a opção de receber avisos de desligamento para obras e manutenção preventiva no sistema elétrico por SMS ou e-mail. Basta atualizar os seus dados no Cemig Atende Web: http://www.cemig.com.br.