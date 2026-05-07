Prefeitura abre licitação para contratação de atrações artísticas regionais

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga publicou edital de licitação para a contratação de atrações artísticas regionais que irão compor a programação cultural de eventos promovidos ou apoiados pelo município— entre eles, a Festa do Café, que acontecerá dos dias 28 a 31 de maio. O processo licitatório nº 118/2026 será realizado na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço por item.

De acordo com o edital, as propostas podem ser enviadas até às 10h59 do dia 15 de maio de 2026, com abertura marcada para as 11h do mesmo dia, por meio da plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL).

O valor total estimado da contratação é de R$ 145.938,52, e o processo será realizado pelo sistema de registro de preços, com vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Diversidade de atrações

A licitação contempla a contratação de diferentes tipos de atrações culturais, valorizando artistas locais e regionais. Entre os itens previstos estão apresentações de bandas, DJs, duplas sertanejas, grupos de samba e pagode, shows infantis, apresentações gospel, teatro, música acústica, grupos de dança e serviços de locução e animação de eventos.

Os shows deverão seguir critérios mínimos, como número de integrantes e tempo de duração, variando conforme o tipo de apresentação — em geral, com duração mínima de duas horas.

Incentivo à economia local

O edital também prevê tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, com possibilidade de prioridade para empresas sediadas em Caratinga ou na região, desde que atendam às condições estabelecidas e apresentem propostas competitivas.

A medida busca fortalecer a economia local, estimular a geração de emprego e renda e facilitar a execução dos serviços culturais no município.

Participação

Podem participar empresas previamente credenciadas na plataforma eletrônica e que estejam em situação regular para contratar com o poder público. Os interessados devem acompanhar as publicações oficiais no site da Prefeitura de Caratinga para eventuais atualizações do processo.

Conforme a prefeitura, a iniciativa reforça o planejamento da administração municipal na promoção de eventos culturais diversificados, valorizando talentos regionais e ampliando as opções de entretenimento para a população.