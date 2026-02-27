Chuvas elevam nível do Rio Caratinga e mobilizam Defesa Civil, CDL e Prefeitura

CARATINGA- O grande volume de chuvas registrado nos últimos dias na região de Caratinga acendeu o alerta das autoridades municipais. A Defesa Civil orienta que a população permaneça em estado de atenção diante dos riscos associados às precipitações intensas, principalmente quanto à possibilidade de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamento de córregos e rios que cortam o município.

De acordo com o comunicado oficial, áreas mais baixas da cidade podem ser diretamente afetadas por acúmulo de água. Também há risco em encostas e barrancos, onde o solo encharcado pode provocar deslizamentos. Sinais como rachaduras no terreno, inclinação de árvores ou postes e estalos em estruturas de imóveis devem ser observados com atenção.

A recomendação é evitar áreas alagadas e não tentar atravessar enxurradas, já que a força da água pode ser maior do que aparenta. Em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199.

CDL alerta comerciantes sobre nível do rio

A preocupação também mobiliza o setor empresarial. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Caratinga emitiu um alerta aos comerciantes devido à elevação do nível do rio no município vizinho de Santa Rita de Minas. Segundo a entidade, o volume de água encontra-se acima do normal e as águas seguem em direção a Caratinga.

A CDL orienta que comerciantes, especialmente aqueles localizados em áreas próximas ao leito do rio, acompanhem as informações oficiais e adotem medidas preventivas para evitar prejuízos. Entre as recomendações estão a proteção de mercadorias e equipamentos instalados em áreas vulneráveis, além de manter as equipes orientadas quanto a possíveis ações emergenciais.

A entidade informou ainda que continuará monitorando a situação e se comprometeu a divulgar prontamente qualquer atualização relevante.

Luís Sabino, representante da CDL chamou atenção para a Câmara de Monitoramento do Rio Caratinga, disponibilizada pela entidade e o projeto de instalar mais uma em Santa Rita de Minas.

Prefeitura apresenta ações

Diante do cenário, a Prefeitura de Caratinga realizou na tarde de sexta-feira (27), uma coletiva de imprensa em caráter emergencial para tratar do monitoramento das chuvas e da elevação do nível do Rio Caratinga.

O prefeito Dr. Giovanni Corrêa, acompanhado pela equipe técnica da Defesa Civil, apresentou as ações de contingência adotadas para minimizar riscos e garantir a segurança da população. Durante a coletiva, foram detalhados dados atualizados sobre o nível do rio, que segue em elevação, além das estratégias preventivas voltadas às áreas consideradas de risco para alagamentos e deslizamentos.

Segundo a administração municipal, o objetivo da coletiva foi unificar as informações oficiais e assegurar que as orientações cheguem de forma clara, transparente e rápida à população, evitando a disseminação de boatos e garantindo que moradores de áreas vulneráveis estejam devidamente informados.

O prefeito Dr. Giovanni destacou que a intenção não é alarmar a população, mas agir preventivamente. O executivo afirmou que estão preparado com equipe, maquinários e demais mobilizações para ações necessárias. Há também um alinhamento com a Polícia Militar, Bombeiros e outros parceiros. “O trabalho de limpeza e dragagem do Rio que nós fizemos preventivamente foi fundamental.

A Defesa Civil reforça que o monitoramento segue de forma contínua e que novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme a evolução das condições climáticas. Até o momento, não foram registradas ocorrências de emergência em Caratinga.