Desembargador caratinguense é vítima de grave acidente

Familiares e amigos fazem campanha para doação de sangue

DA REDAÇÃO- O desembargador Fábio Torres de Sousa, natural de Caratinga, ficou gravemente ferido após ser atropelado enquanto sinalizava o próprio veículo com pane mecânica em Belo Horizonte.

De acordo com informações da Itatiaia, o acidente ocorreu na Avenida do Contorno, na região Centro-Sul da capital mineira e o magistrado desceu do carro para alertar outros motoristas sobre o problema no veículo quando foi atingido por uma motocicleta.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, onde recebeu atendimento médico.

Nota oficial do TJMG

Por meio de nota encaminhada ao DIÁRIO, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que o desembargador, integrante da 5ª Câmara Cível, precisou se afastar de suas atividades e encontra-se licenciado por motivos de saúde, após o acidente ocorrido na última quarta-feira (25/2).

A instituição destacou ainda que, em respeito à privacidade, as informações sobre o estado de saúde do magistrado estão sendo tratadas exclusivamente pela família.

Doação de sangue

Familiares e amigos mobilizam uma campanha de doação de sangue em nome do desembargador. As doações podem ser feitas por pessoas de qualquer tipo sanguíneo no Hemominas, localizado na Alameda Ezequiel Dias, nº 321, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

O atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 7h às 18h. O agendamento pode ser feito pelo telefone (31) 3768-4500.

Sobre o desembargador

Nascido em Caratinga, Fábio Torres de Sousa entrou para a magistratura mineira em agosto de 1993. Ele passou pelas comarcas de Sabará, Araçuaí, Ipatinga e Belo Horizonte, tendo sido titular da 1ª Vara de Feitos Tributários do Estado de Minas Gerais até sua convocação para substituir vaga de desembargador na 8ª Câmara Cível. É desembargador do TJMG desde 2022.