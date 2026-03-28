Campanha de vacinação contra a Influenza começa no domingo (29)

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia neste domingo (29) a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe). A abertura da mobilização acontece durante a Corrida Lilás, na Praça da Estação, marcando o início das ações de imunização no município.

A partir de segunda-feira (30), a vacinação estará disponível em todas as salas de vacinação em funcionamento no município, ampliando o acesso da população à imunização.

Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Unidade V. Já nas unidades que participam do programa Saúde na Hora, o atendimento será estendido até às 21h.

O público prioritário inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Outros grupos também serão contemplados conforme orientações do Ministério da Saúde.

A campanha tem como meta vacinar 90% do público-alvo, que em Caratinga corresponde a aproximadamente 1.659 crianças, 830 gestantes e 16.626 idosos.

Entre os principais objetivos estão a redução de complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde e a circulação do vírus no município.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e orienta que o público prioritário procure a unidade de saúde mais próxima para se imunizar.