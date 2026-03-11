Caratinga receberá reunião sobre apoio a agricultores afetados pelo desastre do Rio Doce

CARATINGA– Caratinga recebe na quinta-feira (12) uma agenda de diálogo com agricultores familiares e instituições regionais dentro do Programa de Retomada Econômica (PRE) – Eixo Rural, vinculado ao Novo Acordo do Rio Doce. O encontro está previsto para ocorrer das 15h às 18h, na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Caratinga, localizada na Avenida Professor Armando Alves da Silva, nº 1950, bairro Zacarias.

A iniciativa integra uma viagem de trabalho organizada pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), por meio da Gerência Extraordinária de Reparação do Rio Doce (GEREX), em parceria com uma comitiva interministerial do Governo Federal. A programação ocorre entre os dias 8 e 13 de março, passando por cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana.

Durante os encontros, técnicos do Governo Federal irão apresentar os projetos iniciais aprovados pelo Comitê do Rio Doce, além de ouvir agricultores e comunidades afetadas. A proposta é detalhar as medidas que deverão garantir apoio financeiro e assistência técnica aos produtores rurais pelos próximos quatro anos, com foco na retomada das atividades produtivas nas regiões atingidas.

Em Caratinga, a reunião contará com a participação de instituições e gestores públicos dos municípios de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Ipaba, Pingo-D’Água, Iapu, Bugre e Córrego Novo, além de movimentos sociais rurais, Institutos Federais, membros do CFPS e Assessorias Técnicas Independentes (ATIs).

A viagem começou no domingo (8), com saída de Vitória (ES) em direção a Colatina (ES), seguindo posteriormente pelas cidades de Aimorés, Resplendor, Tumiritinga, Governador Valadares, Caratinga e Raul Soares, ampliando o diálogo com comunidades diretamente impactadas na bacia do Rio Doce.

Além da ANATER, participam da agenda representantes da Casa Civil da Presidência da República, por meio da Secretaria de Articulação e Monitoramento; da Embrapa, com especialistas das áreas de Agricultura Digital e Solos; da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (FAPED); da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (FEST); do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA); e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

Também estarão presentes prefeituras, sindicatos, cooperativas, associações rurais e entidades parceiras envolvidas na concepção e execução dos projetos.

De acordo com a gerente extraordinária de Retomada da Bacia do Rio Doce, Adriana Aranha, o objetivo principal dos encontros é ampliar o diálogo com as comunidades. “O encontro busca promover o diálogo social para a construção conjunta de estratégias voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável na bacia do Rio Doce e no litoral norte capixaba”, destacou.

A expectativa é que as reuniões contribuam para alinhar ações de reparação e desenvolvimento regional, reforçando políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à recuperação econômica das áreas afetadas pelo desastre ambiental.