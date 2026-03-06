Caratinga inicia 2026 com saldo negativo na geração de empregos formais

CARATINGA – O município de Caratinga começou o ano de 2026 com saldo negativo na geração de empregos formais. Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na última terça-feira (3), mostram que janeiro terminou com 137 vagas a menos com carteira assinada na cidade.

No período, foram registradas 900 admissões e 1.037 demissões, resultando no saldo negativo. O desempenho local contrasta com o cenário estadual e nacional, que apresentaram geração líquida de empregos no primeiro mês do ano.

Serviços puxam queda no emprego em Caratinga

Entre os setores da economia, o principal responsável pelo resultado negativo foi o setor de serviços, que teve 377 admissões e 539 demissões, gerando saldo negativo de 162 vagas.

Outro segmento que apresentou queda foi a agropecuária, com 14 admissões e 28 demissões, saldo negativo de 14 postos de trabalho.

A construção civil também registrou retração, com 65 contratações e 73 desligamentos, saldo negativo de oito vagas.

Por outro lado, alguns setores conseguiram apresentar desempenho positivo. A indústria foi o destaque local, com 126 admissões e 92 demissões, saldo positivo de 34 empregos formais.

O comércio também registrou resultado positivo, embora mais modesto: 318 admissões e 305 demissões, gerando 13 vagas a mais.

Análise: cenário reflete início de ano mais fraco

Conforme analistas, o desempenho negativo em Caratinga pode ser associado, em parte, à sazonalidade típica do início do ano, quando muitas empresas realizam ajustes após o período de contratações temporárias de fim de ano.

A forte queda no setor de serviços, que concentra grande parte da atividade econômica local — incluindo áreas como comércio auxiliar, transporte, alimentação e serviços pessoais — teve impacto direto no resultado geral.

Por outro lado, o desempenho da indústria e do comércio indica que parte da economia manteve certo dinamismo, amenizando o resultado negativo do município. Ainda assim, o saldo de janeiro mostra um mercado de trabalho local mais cauteloso no início de 2026.

Minas Gerais registra saldo positivo

Enquanto Caratinga teve retração no emprego formal, Minas Gerais fechou janeiro com saldo positivo de 7.425 novos postos de trabalho com carteira assinada.

No estado, o destaque foi a indústria, responsável por cerca de 9,1 mil vagas, seguida pela construção civil, com 4,2 mil, e pela agropecuária, com 334 empregos gerados.

Já os setores de serviços (-606) e comércio (-5,7 mil) apresentaram desempenho negativo, sendo este último impactado pela redução das contratações após as festas de fim de ano.

Entre os municípios mineiros, Nova Serrana liderou a geração de empregos, com saldo positivo de 733 vagas, seguida por Nova Lima (649), Capelinha (517), Extrema (513) e Itambacuri (506).

Brasil cria mais de 112 mil empregos

No cenário nacional, o Brasil apresentou saldo positivo de 112.334 novos empregos com carteira assinada em janeiro, resultado de 2.208.030 admissões e 2.095.696 demissões, conforme dados do Caged.

O principal destaque do mês foi a indústria, responsável por 54.991 novos postos de trabalho, seguida pela construção civil, com 50.545 vagas, pela agropecuária, com 23 mil, e pelo setor de serviços, que gerou 40.525 empregos.

O único setor com resultado negativo foi o comércio, que perdeu 56.800 postos, reflexo da sazonalidade após o período de vendas de fim de ano.

Ao todo, 18 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo de empregos, com destaque para Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.