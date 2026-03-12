Caratinga assina ordem de serviço para nova UBS no Bairro Monte Verde

CARATINGA- Na manhã desta quinta-feira (12) foi realizada a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço que marca o início das obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Monte Verde – Porte II, em Caratinga. O investimento é de R$ 2.542.000 com recursos do Novo PAC.
A unidade será construída na Rua José Caetano Mello Filho, no bairro Monte Verde, e representa um avanço importante na ampliação e no fortalecimento da rede de atenção básica do município, garantindo mais acesso e qualidade no atendimento à população.
Paralelamente a obra da UBS, a Prefeitura investiu R$ 509.500,00 para construção de muro de contenção no local.
A UBS
A Unidade Básica de Saúde Monte Verde atenderá a comunidades dos bairros Monte Verde, Floresta, Monte Líbano e Alvorada. A obra que se inicia agora tem previsão de término para 12 meses.
Com cerca de 500 metros quadrados de área construída, a UBS foi projetada para ampliar a capacidade de atendimento da atenção primária, funcionando como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é oferecer acompanhamento médico contínuo, prevenção de doenças e serviços de saúde próximos da comunidade.
Entre os espaços previstos estão consultórios médicos e odontológicos, sala de vacinação, farmácia para distribuição de medicamentos e ambientes destinados a procedimentos como curativos, aplicação de medicamentos e coleta de exames.
A estrutura também inclui ambientes voltados ao acolhimento humanizado dos pacientes, como sala de atendimento individualizado, sala de amamentação e a chamada Sala Lilás, destinada ao atendimento de mulheres vítimas de violência.
Outro destaque do projeto é a criação de espaços para ações coletivas de saúde, como atividades educativas, reuniões de grupos de acompanhamento e iniciativas voltadas à promoção da saúde na comunidade.
O que é uma UBS Porte II
A UBS Porte II é um modelo de Unidade Básica de Saúde com estrutura ampliada dentro da atenção primária do SUS. Esse tipo de unidade é planejado para atender um número maior de moradores e comportar mais equipes de saúde da família.
Entre os serviços básicos oferecidos estão consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, curativos, distribuição de medicamentos e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.
Com uma estrutura maior e mais completa, esse tipo de unidade ajuda a descentralizar os atendimentos e reduzir a necessidade de encaminhamentos para hospitais, fortalecendo o cuidado preventivo e o acompanhamento contínuo dos pacientes.
Veja o que terá na nova UBS Monte Verde
A estrutura da unidade será dividida em núcleos de atendimento e apoio. Confira alguns dos principais espaços previstos:
– Acesso e acolhimento
– Sala de espera com capacidade aproximada para 26 pessoas
– Recepção
– Sala de atendimento individualizado
– Sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PCD)
– Sanitário infantil com fraldário
– Sala de vacinação
– Sala de amamentação
– Práticas coletivas
– Sala para grupos e atividades comunitárias
– Espaço de educação em saúde bucal (escovódromo)
– Procedimentos e exames
– Farmácia para armazenamento e dispensação de medicamentos
– Sala de medicação e reidratação
– Sala de aplicação de medicamentos
– Sala de curativos
– Sala para coleta de exames
– Atendimento médico e odontológico
– Consultório ginecológico acessível
– Dois consultórios médicos
– Consultório odontológico coletivo com três cadeiras
– Sala Lilás para acolhimento de mulheres vítimas de violência
– Administração e apoio
– Sala de integração das equipes
– Sala administrativa
– Copa e banheiros para funcionários
– Área coberta de embarque e desembarque
– Áreas externas
– Espaço para práticas integrativas e atividades comunitárias
– Área para horta
– Espaço de descanso para a equipe
– Pátio interno para serviços e manobras
Principais serviços que a UBS oferecerá
A unidade deverá disponibilizar diversos atendimentos voltados à prevenção e ao acompanhamento da saúde da população:
– Atendimento médico e de enfermagem
– Consultas médicas
– Atendimento de enfermagem
– Acompanhamento de hipertensão e diabetes
– Atendimento ginecológico
– Atendimento multiprofissional
– Atendimento odontológico
– Avaliação odontológica
– Tratamentos básicos
– Orientação de higiene bucal
– Ações educativas de saúde bucal
– Vacinação
– Vacinas do calendário nacional
– Campanhas de imunização
– Atualização da carteira de vacinação
– Procedimentos de enfermagem
– Curativos
– Aplicação de medicamentos
– Coleta de exames
– Administração de medicação e reidratação
– Farmácia
– Distribuição gratuita de medicamentos do SUS
– Orientação farmacêutica
– Acolhimento especializado
– Atendimento individualizado
– Apoio em saúde mental
– Sala Lilás para mulheres vítimas de violência
– Ações de promoção da saúde
– Palestras educativas
– Grupos de acompanhamento (gestantes, idosos, diabéticos)
– Atividades comunitárias
– Práticas integrativas de saúde
– Atendimento a mães e crianças
– Sala de amamentação
– Sanitário infantil com fraldário
– Acompanhamento do desenvolvimento infantil