Caratinga assina ordem de serviço para nova UBS no Bairro Monte Verde

CARATINGA- Na manhã desta quinta-feira (12) foi realizada a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço que marca o início das obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Monte Verde – Porte II, em Caratinga. O investimento é de R$ 2.542.000 com recursos do Novo PAC.

A unidade será construída na Rua José Caetano Mello Filho, no bairro Monte Verde, e representa um avanço importante na ampliação e no fortalecimento da rede de atenção básica do município, garantindo mais acesso e qualidade no atendimento à população.

Paralelamente a obra da UBS, a Prefeitura investiu R$ 509.500,00 para construção de muro de contenção no local.

A UBS

A Unidade Básica de Saúde Monte Verde atenderá a comunidades dos bairros Monte Verde, Floresta, Monte Líbano e Alvorada. A obra que se inicia agora tem previsão de término para 12 meses.

Com cerca de 500 metros quadrados de área construída, a UBS foi projetada para ampliar a capacidade de atendimento da atenção primária, funcionando como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é oferecer acompanhamento médico contínuo, prevenção de doenças e serviços de saúde próximos da comunidade.

Entre os espaços previstos estão consultórios médicos e odontológicos, sala de vacinação, farmácia para distribuição de medicamentos e ambientes destinados a procedimentos como curativos, aplicação de medicamentos e coleta de exames.

A estrutura também inclui ambientes voltados ao acolhimento humanizado dos pacientes, como sala de atendimento individualizado, sala de amamentação e a chamada Sala Lilás, destinada ao atendimento de mulheres vítimas de violência.

Outro destaque do projeto é a criação de espaços para ações coletivas de saúde, como atividades educativas, reuniões de grupos de acompanhamento e iniciativas voltadas à promoção da saúde na comunidade.

O que é uma UBS Porte II

A UBS Porte II é um modelo de Unidade Básica de Saúde com estrutura ampliada dentro da atenção primária do SUS. Esse tipo de unidade é planejado para atender um número maior de moradores e comportar mais equipes de saúde da família.

Entre os serviços básicos oferecidos estão consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, curativos, distribuição de medicamentos e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Com uma estrutura maior e mais completa, esse tipo de unidade ajuda a descentralizar os atendimentos e reduzir a necessidade de encaminhamentos para hospitais, fortalecendo o cuidado preventivo e o acompanhamento contínuo dos pacientes.

Veja o que terá na nova UBS Monte Verde

A estrutura da unidade será dividida em núcleos de atendimento e apoio. Confira alguns dos principais espaços previstos:

– Acesso e acolhimento

– Sala de espera com capacidade aproximada para 26 pessoas

– Recepção

– Sala de atendimento individualizado

– Sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PCD)

– Sanitário infantil com fraldário

– Sala de vacinação

– Sala de amamentação

– Práticas coletivas

– Sala para grupos e atividades comunitárias

– Espaço de educação em saúde bucal (escovódromo)

– Procedimentos e exames

– Farmácia para armazenamento e dispensação de medicamentos

– Sala de medicação e reidratação

– Sala de aplicação de medicamentos

– Sala de curativos

– Sala para coleta de exames

– Atendimento médico e odontológico

– Consultório ginecológico acessível

– Dois consultórios médicos

– Consultório odontológico coletivo com três cadeiras

– Sala Lilás para acolhimento de mulheres vítimas de violência

– Administração e apoio

– Sala de integração das equipes

– Sala administrativa

– Copa e banheiros para funcionários

– Área coberta de embarque e desembarque

– Áreas externas

– Espaço para práticas integrativas e atividades comunitárias

– Área para horta

– Espaço de descanso para a equipe

– Pátio interno para serviços e manobras

Principais serviços que a UBS oferecerá

A unidade deverá disponibilizar diversos atendimentos voltados à prevenção e ao acompanhamento da saúde da população:

– Atendimento médico e de enfermagem

– Consultas médicas

– Atendimento de enfermagem

– Acompanhamento de hipertensão e diabetes

– Atendimento ginecológico

– Atendimento multiprofissional

– Atendimento odontológico

– Avaliação odontológica

– Tratamentos básicos

– Orientação de higiene bucal

– Ações educativas de saúde bucal

– Vacinação

– Vacinas do calendário nacional

– Campanhas de imunização

– Atualização da carteira de vacinação

– Procedimentos de enfermagem

– Curativos

– Aplicação de medicamentos

– Coleta de exames

– Administração de medicação e reidratação

– Farmácia

– Distribuição gratuita de medicamentos do SUS

– Orientação farmacêutica

– Acolhimento especializado

– Atendimento individualizado

– Apoio em saúde mental

– Sala Lilás para mulheres vítimas de violência

– Ações de promoção da saúde

– Palestras educativas

– Grupos de acompanhamento (gestantes, idosos, diabéticos)

– Atividades comunitárias

– Práticas integrativas de saúde

– Atendimento a mães e crianças

– Sala de amamentação

– Sanitário infantil com fraldário

– Acompanhamento do desenvolvimento infantil