Furto de moto em Inhapim termina e acidente e prisão

Um furto de motocicleta registrado na noite desta quinta-feira (12) no bairro Santo Antônio, em Inhapim, terminou em acidente e na prisão do suspeito.

De acordo com informações da Polícia Militar, o autor, um jovem de 20 anos, pediu à vítima que realizasse uma ligação telefônica para um terceiro. Aproveitando-se do momento de distração, ele entrou na garagem da residência, localizada na Rua Eduardo Reis Marques, e furtou uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor vermelha.

Após pegar o veículo, o suspeito seguiu em direção ao Centro da cidade. Durante a fuga, já na Avenida Tancredo Neves, ele acabou se envolvendo em um acidente ao colidir com outra motocicleta que trafegava no sentido contrário da via.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou rastreamento. O suspeito foi localizado posteriormente no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Caratinga, para onde havia sido levado após o acidente.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga. Segundo a polícia, o flagrante foi ratificado pela autoridade policial.

A motocicleta furtada foi recuperada e removida. O caso segue agora sob investigação da Polícia Civil.