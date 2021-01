Cerimônia de Posse em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE -Na manhã da última sexta-feira (01) tomaram posse em Santa Bárbara do Leste a prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles. Além das representantes do Executivo, foram empossados também os nove Vereadores eleitos para o pleito 2021/2024.

A Câmara conta com os seguintes representantes:

-Aélcio Laurenço da Costa (Aélcio dos Ferreiras)

-Altair Nunes Ferreira (Altair do Silon)

-Elciene Cristina Gonçalves (Ceninha da Saúde)

-Eni Edes Marcelo Lopes (Mamão)

-Hebert Ferreira Maia

-João Paulo dos Santos (Sargento João Paulo)

-Ronivaldo Ferreira da Silva (Ni dos Ferreiras)

-Wilian de Faria

-Claudiney Vicente Pereira (Claudiney do Lage)

Durante o evento, foi definida, por meio de votação, a mesa diretora da Câmara para os próximos dois anos. Altair Nunes Ferreira será o presidente, Eni Edes Marcelo Lopes será o vice-presidente e Ronivaldo Ferreira da Silva será o Secretário.

DISCURSOS

A prefeita reeleita, Wilma Pereira, agradeceu à população que confiou nela para continuar administrando o município. Wilma ressaltou o comprometimento que teve com o município em seu primeiro mandato e destacou que, com base em trabalho sério e eficiente, a Prefeitura fechou o ano sem dívidas, garantindo o pagamento de todos os funcionários e fornecedores. A prefeita disse ainda que nos próximos quatro anos, com as bênçãos de Deus, “trabalhará incansavelmente, buscando sempre novos recursos que beneficiem a todos, para que cada morador sinta orgulho de viver em Santa Bárbara do Leste”.

A vice-Prefeita Beth Leles reiterou o compromisso com a população e destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e a Câmara. Para ela, é fundamental que todos trabalhem unidos, pois assim conseguirão atingir o real objetivo da administração pública que é promover o desenvolvimento do município em benefício da população.

O presidente da Câmara, Altair Nunes, disse que, junto aos demais vereadores, pretende deixar uma marca positiva enquanto representante do Legislativo. Ele ressaltou que irá honrar a confiança do povo e que, ao lado da prefeita Wilma e da vice-prefeita Beth, “buscará sempre novos benefícios para Santa Bárbara do Leste”.

Assessoria de Comunicação