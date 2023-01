Casal é roubado e assassinado na zona rural de Governador Valadares

Um casal homossexual foi assassinado à tiros na zona rural de Governador Valadares, no Rio Doce de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (17 de janeiro). A Polícia Militar ainda tenta encontrar os suspeitos do crime e entender a motivação.

Um jovem de 20 anos que estava com as vítima e levou um tiro no braço contou que eles moram em um assentamento e que uma das vítima, de 45 anos possui um comércio na zona urbana. Ela é o namorado de 19 anos pararam na estrada e começaram a conversar com dois suspeitos.

Na versão do sobrevivente, os suspeitos começaram a atirar contra o casal. Os dois morreram no local. O jovem de 20 anos conseguiu correr levando um tiro no braço.

Um relógio do rapaz de 19 anos foi levado pelos criminosos e o celular do homem de 45 anos também. Como não se sabe a motivação para o crime e como houve roubo, o boletim de ocorrência foi feito como duplo latrocínio – roubo seguido de morte. Não se sabe se o crime tem alguma relação com homofobia.

Fonte : o tempo