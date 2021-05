Câmara vai apurar conduta de vereadores envolvidos em caso de abertura de caixão em Santa Bárbara do Leste

Comissão Parlamentar Processante foi instaurada na sessão desta quarta-feira (19)

SANTA BÁRBARA DO LESTE- A Câmara de Santa Bárbara do Leste instaurou na noite desta quarta-feira (19), Comissão Parlamentar Processante (CPP) para analisar a representação por quebra de decoro parlamentar, com requerimento de abertura de processo de cassação de mandatos dos vereadores Wilian Faria e Aélcio dos Ferreiras, ambos do PT.

A denúncia foi motivada por um episódio ocorrido no final de abril, no cemitério da cidade, quando Wilian abriu o caixão de um idoso, questionando o diagnóstico de óbito suspeito para covid-19. O vereador Aelcio também aparecia no vídeo que circulou pelas redes sociais.

Oito vereadores participaram da votação que terminou em 5 a 3 a favor da abertura da CPP. A Comissão foi constituída pelos vereadores Sargento João Paulo (PP) como relator, Ceninha da Saúde (MDB), presidente e Claudiney do Lage (REDE), membro.

O vereador Willian Faria questionou a legitimidade da comissão, dizendo que foi informado “de última hora” e houve tumulto durante a sessão. Sobre as alegações de Wilian, fazendo ligação do executivo e legislativo sobre a abertura da CPP, a Prefeitura de Santa Bárbara do Leste emitiu nota e disse que “não tem relação com as decisões da Câmara e que o Legislativo é independente para agir de acordo com os próprios critérios”.