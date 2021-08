CAFÉ EM PAUTA:

Extensionistas da Emater se reúnem em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última quarta-feira (11), aconteceu em Santa Bárbara do Leste, uma reunião técnica em cafeicultura, envolvendo extensionistas da EMATER Regional.

Segundo o extensionista da EMATER local, Antônio Mantovani, o evento foi de extrema importância para o município, uma vez que Santa Bárbara do Leste tem alcançado uma posição cada vez mais elevada na região no que se refere à qualidade de cafés.

Nesta quinta-feira (12), aconteceu em Caratinga o Encontro de Campeões do III Concurso de Qualidade dos Cafés de Caratinga e Região. Segundo o extensionista, Santa Bárbara do Leste foi muito bem representada no evento pela campeã Carmem Crisóstomo.

O extensionista Antônio ressaltou que muitos dos conhecimentos compartilhados nos encontros poderão ser implementados no município para que, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, cada vez mais benefícios cheguem aos produtores rurais de Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação