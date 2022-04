Auxílio Brasil: 22.291 famílias contempladas em Caratinga e outros 13 municípios da região

Confira o balanço completo de recursos transferidos e valor médio de benefícios

DA REDAÇÃO- Os pagamentos de Abril do Auxílio Brasil se encerram na sexta-feira (29), quando irão contemplar beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) final 0. O calendário de transferência segue conforme o cronograma habitual do programa.

Além dos benefícios complementares, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural, as famílias incluídas no novo programa federal de transferência de renda podem receber descontos na conta de luz (Tarifa Social de Energia Elétrica) e o Auxílio Gás.

Em abril, o investimento do Governo Federal é de R$ 7,4 bilhões e o benefício chega a 18,06 milhões de famílias. O DIÁRIO apurou que 22.291 famílias são contempladas neste mês em Caratinga e outros 13 municípios da região. E os caratinguenses representam o maior número de famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil na região, sendo 4.816, seguida por Inhapim (3.400) e Bom Jesus do Galho (2.734 famílias).

Se tratando do Auxílio Gás, Bom Jesus teve o maior número de famílias atendidas, sendo 1.340, com o total de R$ 68.340,00. O menor número de famílias contempladas está concentrado em Entre Folhas, sendo apenas 18.

O somatório dos benefícios pagos em abril, considerando Auxílio Brasil, Auxílio Gás e Benefício Extraordinário, registram R$ 1.970.460,00 em recursos transferidos para Caratinga, sendo o valor médio do benefícios em abril de R$ 401,51.

Confira nas tabelas as informações sobre o Programa Auxílio Brasil, Auxílio Gás dos Brasileiros e Benefício Extraordinário – abril de 2022 para Caratinga e municípios da região.

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Município Famílias Atendidas Recursos Transferidos Bom Jesus do Galho 2.734 R$ 605.926,00 Caratinga 4.816 R$ 846.913,00 Córrego Novo 481 R$ 106.600,00 Entre Folhas 597 R$ 100.205,00 Imbé de Minas 1.441 R$ 280.514,00 Inhapim 3.400 R$ 634.711,00 Piedade de Caratinga 1.543 R$ 398.040,00 Pingo-D’Água 612 R$ 133.490,00 Santa Bárbara do Leste 1.278 R$ 255.180,00 Santa Rita de Minas 478 R$ 101.646,00 São Domingos das Dores 701 R$ 129.201,00 São Sebastião do Anta 1.549 R$ 412.083,00 Ubaporanga 1.490 R$ 303.476,00 Vargem Alegre 1.171 R$ 272.346,00

PROGRAMA AUXÍLIO GÁS

Município Famílias Atendidas Recursos Transferidos Bom Jesus do Galho 1.340 R$ 68.340,00 Caratinga 622 R$ 31.722,00 Córrego Novo 204 R$ 10.404,00 Entre Folhas 18 R$ 918,00 Imbé de Minas 341 R$ 17.391,00 Inhapim 839 R$ 42.789,00 Piedade de Caratinga 827 R$ 42.177,00 Pingo-D’Água 222 R$ 11.322,00 Santa Bárbara do Leste 212 R$ 10.812,00 Santa Rita de Minas 120 R$ 6.120,00 São Domingos das Dores 138 R$ 7.038,00 São Sebastião do Anta 882 R$ 44.982,00 Ubaporanga 386 R$ 19.686,00 Vargem Alegre 653 R$ 33.303,00

BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO

Município Famílias Atendidas Recursos Transferidos Bom Jesus do Galho 2.451 R$ 508.219,00 Caratinga 4.656 R$ 1.091.825,00 Córrego Novo 429 R$ 88.875,00 Entre Folhas 586 R$ 139.341,00 Imbé de Minas 1.374 R$ 300.188,00 Inhapim 3.239 R$ 734.861,00 Piedade de Caratinga 1.276 R$ 239.978,00 Pingo-D’Água 548 R$ 116.723,00 Santa Bárbara do Leste 1.211 R$ 261.771,00 Santa Rita de Minas 423 R$ 94.302,00 São Domingos das Dores 673 R$ 153.886,00 São Sebastião do Anta 1.252 R$ 230.732,00 Ubaporanga 1.386 R$ 300.993,00 Vargem Alegre 1.020 R$ 204.946,00

BENEFÍCIOS PAGOS EM ABRIL (CESTA-RAIZ E EXTRAORDINÁRIO)