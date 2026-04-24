Há beleza na velhice

Esta afirmativa é do mais respeitado especialista em longevidade do mundo, Alexandre Kalache.

Ele diz que é preciso começar a criar políticas para esticar o tempo das pessoas na ativa, garantindo-lhes condições compatíveis com sua idade. No Brasil – ele prossegue – o grupo de terceira idade ainda é visto como um peso para a sociedade.

Os jovens brasileiros têm a ideia de que valem mais do que os velhos, por isso os tratam com desdém.

Chegou o momento de todos reconhecerem o quanto o idoso pode continuar atuando e ajudando. O primeiro passo para ter uma velhice feliz é, desde cedo, usar procedimentos saudáveis. Alimentação, exercícios físicos, fazer amigos, frequentar festas e encontros agradáveis, trabalhar, ter um ofício.

Esse especialista afirma que envelhecemos e continuamos a ter desejos, mas a vida sexual se transforma. Ser feliz na cama é saber usar o toque, o carinho. As pessoas vão descobrindo aos poucos novos caminhos e se libertando do pensamento engessado de que sexo é coisa de jovem. As mulheres sofrem mais, pois quando dão sinal de que mantêm uma rotina sexual ou aparecem com um namorado, recebem olhares de reprovação.

Continuar algum trabalho, aprender outro idioma, estudar música. Uma opção é diminuir gradativamente as horas de trabalho.

Ele aborda também o fato de muitos idosos terem de ir para um asilo. A família não gosta porque pensa que asilo é sofrimento. Mas, muitas vezes, é necessário, quando o idoso não possui filhos e o restante da família não tem condições de ampará-lo.

Se idoso está bem de saúde, lúcido e emocionalmente bem, ele é um ser importante porque pode contribuir com a vantagem de ter experiência.

Os idosos são felizes e recebem a velhice como presente negado a muitos.

O Papa Francisco disse certa vez sobre os idosos: O mais importante nesta etapa é ser cercada de cuidados e dignidade.

Como a humanidade está vivendo mais tempo, é bom irmos cuidando do corpo e da mente durante a vida, para chegarmos à velhice com prazer.

A escritora Ruth Rocha completou 95 anos de vida e continua escrevendo e encantando. A editora onde ela trabalha, deu mais 15 anos para suas publicações. Adélia Prado – grande poetisa mineira – tem 90 anos e continua lançando seus poemas.

O presidente dos Estados Unidos é um homem velho, mas está perfeitamente bem e governando o país como se fosse um garoto levado.

Que os anos de vida possam nos dar leveza e vontade de continuar vivendo.