PM apreende materiais ilícitos após ocorrência de violência doméstica em Ipanema

A Polícia Militar apreendeu materiais ilícitos durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na noite de sábado (04/04), na Rua Dom Pedro II, em Ipanema.

De acordo com a PM, a ação teve início após uma mulher acionar a polícia relatando um desentendimento com o companheiro. Segundo a vítima, após retornarem de um estabelecimento comercial, houve nova discussão, momento em que ela pediu que o homem deixasse a residência.

Durante o conflito, o suspeito teria imobilizado a mulher contra a parede e interrompido uma ligação que ela realizava para o número de emergência.

Ao perceber a chegada dos militares, o homem fugiu do local.

Durante buscas no interior da residência, os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo, além de diversos materiais, incluindo substância esbranquiçada, embalagens plásticas, recipientes utilizados para fracionamento e a quantia de R$ 400 em dinheiro.

O suspeito não foi localizado até o momento. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Fonte: Portal Caparaó