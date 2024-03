Após complicações causadas pelo Diabetes, morador de Piedade de Caratinga faz campanha para custear cirurgia nos olhos

PIEDADE DE CARATINGA- “Não estou enxergando da minha vista direita e a minha vista esquerda, ela só tem 5%, só vejo vultos”. A frase é de Edmauro Gelson Teixeira, 39 anos, morador de Piedade de Caratinga.

Diagnosticado com retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos, uma luta contra o tempo. Para a doença, que causa perda visual gradativa e pode levar à cegueira, a recomendação conforme laudo médico apresentado foi da realização de uma cirurgia, a fotocoagulação a laser.

Há dois anos aguardando a liberação do procedimento pelo SUS e temendo perder completamente a visão, Edmauro decidiu dar início a uma vaquinha virtual para arrecadar o valor necessário à cirurgia.

Ele destaca que foi diagnosticado com Diabetes ainda na infância. De lá para cá a situação foi se agravando, com o excesso de glicose no sangue. “Dali fomos cuidando, mas, isso começou a se agravar devido à complicação da doença, a gente sabe que o que comemos pode prejudicar muito. Isso começou a se agravar dos meus 20 anos para cima. Foi em um oftalmologista e ele falou que estou perdendo a minha visão e eu preciso, com extrema urgência, de fazer essa cirurgia para retardar o açúcar das minhas córneas, da minha retina”.

Edmauro segue em acompanhamento, mas, tem sentido os efeitos da gravidade da doença. “Já estou com uma bola preta na vista, a minha visão direita já não está mais 100% e ele me deu 10% de cada visão. Ele disse que garante humanamente que se eu fizer as cirurgias, 80% de eu voltar a ter a perfeição nas minhas vistas”.

Ele teme as graves complicações que estão atingindo os olhos, dificultando a locomoção e as atividades do dia. “Não estou vendo melhoras, o oftalmologista falou que tenho que fazer com urgência essa cirurgia, senão vou acabar perdendo a visão. Ele me disse ainda: “pela minha profissão de oftalmo, você está cego. Mas, se você tem uma crença, agarra ao seu Deus”. Ele falou que ao qualquer momento posso deitar e levantar cego ou se eu for para a rua, andando na rua posso perder minha visão também”.

Edmauro trabalhava como pedreiro, mas, diante do comprometimento da visão, teve que parar de trabalhar. “Por enquanto estou parado, em casa. Eu era autônomo, trabalhava de pedreiro e agora consegui pela misericórdia de Deus, dar entrada no INSS e, por enquanto, até Deus permitir, estou segurado, mas, dentro de casa, parado, sem fazer esforço físico porque devido à minha visão, não tenho plena perfeição de trabalhar. Não tem como pegar um serviço se não estou com 100% da minha visão”.

Para realização da cirurgia, Edmauro está divulgando a vaquinha virtual, onde qualquer valor pode ser doado. “Estamos fazendo uma vaquinha, pedindo a colaboração daqueles que puderem para arrecadar o valor. Não tenho condições, minha família está me ajudando da melhor maneira possível, assim como nossa congregação. Creio que Deus está no controle abençoando, aquele que puder nos ajudar.

Para me ajudar é só acessar o link da vaquinha ID: 4555952 ou se preferir pelo PIX 33999207516. Divulgando a minha vaquinha também estará me ajudando muito”.

Para mais informações sobre o caso, contatos estão disponíveis pelo mesmo telefone da chave PIX.