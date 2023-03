Aos 71 anos, moradora de Bom Jesus do Galho está tirando primeira habilitação

Maria Izabel Ferreira Gomes, do Povoado dos Palmeiras tem o sonho de dirigir um carro

BOM JESUS DO GALHO- Maria Izabel Ferreira Gomes é movida pelos desafios. Aos 45 anos, ela concluiu o Ensino Fundamental. E, agora, aos 71 anos de idade, ela decidiu ingressar em uma autoescola para tirar sua primeira habilitação. A idosa recebeu a reportagem em sua casa, que fica no Povoado dos Palmeiras e contou sobre como tem se empenhado para realizar um sonho, dirigir um carro.

“Sou natural de Bom Jesus do Galho. Morei em São Paulo por 25 anos. Lá completei o curso fundamental trabalhando na escola como serviçal. Tive meus filhos lá e viemos para cá e aqui muito trabalho lá na roça. Eu sempre com muita vontade de estudar”, se recorda.

Para Maria Izabel, 99% das mulheres querem dirigir. “Quando realmente tem medo é incutido pelo companheiro, pelo marido, por algum homem que mora com ela, não por ele ser ruim, é pelo machismo estrutural. Na idade que estou, acredito que não posso pegar estrada, porque a gente já perdeu um pouco o reflexo, audição, visão. Mas, pelo menos dirigir 1 km já vai satisfazer meu ego, dar resposta à minha vocação”.

Ela ainda destaca o porquê tomou a decisão de aprender a dirigir, recentemente, no dia 10 de março e ainda se recorda de quando também optou por dar continuidade aos estudos. “Agora que sobrou tempo. Pensei, aos 70 anos vou dedicar um pouco a mim, sempre preocupei muito com os outros. Tenho vontade de estudar ainda, fazer pelo menos o Ensino Médio, aos 45 anos eu conclui a 8ª série, em Embu-Guaçu, São Paulo. Trabalhava de manhã, estudava a noite e minhas filhas me ajudavam em casa. Não tinha tanta preocupação em casa, inclusive, minha filha caçula na época ela tinha 12 anos e fazia tudo em casa. A outra já lecionava, a mais velha e tinha o trabalho dela. Agora resolvi tirar um tempo para mim”.

A idosa realiza as aulas na autoescola de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h. Maria Izabel fala com muito entusiasmo sobre a convivência com os colegas. “É uma escola muito boa, muito bem direcionada. A professora é excelente. Explica muito bem. E os alunos muito legais, sou a mais velha de lá. Mas, eu conto piada, ela deixa a gente conversar nos intervalos, mesmo dentro da aula. É muito bom, as horas voam enquanto estou lá. Meu marido está me levando e buscando, ele me dá muito apoio”.

A rotina inclui muito estudo e dedicação. Com orgulho, ela fala sobre as provas que já realizou, alcançando um bom rendimento e a expectativa para as aulas práticas. “Esse livro já li ele todo, o manual de habilitação. Convidei uma vizinha minha, ela falou que vai entrar. A primeira prova que fiz tirei 21 pontos, depois 23, 25. Acho que estou me saindo bem, pela idade que tenho. Depois que passa a legislação em Caratinga, começam as provas de rua. Estou apreensiva, mas, vou pedir minha filha para me dar umas aulas na prática (risos)”.

Maria Izabel é mais um exemplo de que a idade não é empecilho para se fazer o que se deseja. “É um sonho que acho de toda mulher, vou tirar 1% que não. Independentemente da idade, fazer o que tem vontade, vamos aprender a pilotar. A moto, duas rodas, me parece que é mais difícil de equilibrar do que quatro, nem aventurei. O carro vou tentar, com muita garra”, finaliza.