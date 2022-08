‘AINDA É POSSÍVEL AMAR’

Isabela Costa, jovem de Pingo-d’Água, lança livro inspirado em sua experiência de amor e fé

Conforme, 1 Coríntios 13:4-7, "O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta". Esses versículos definem o que viveu Isabela Costa, de apenas 19 anos, que reside em Pingo-d'Água. E agora ela resolveu contar o que viveu no livro 'Ainda é Possível Amor', onde relata sua comovente história marcada pelo mais nobre dos sentimentos e pela fé.

Estudante de Fisioterapia, Isabela Costa recorda que essa história começou em outubro de 2021 ao passar por uma postagem em suas redes sociais. “Me deparei com a foto de uma pessoa, no qual ela dizia que estava no hospital e que precisava de oração. Ao ver essa foto senti em meu coração que devia mandar uma mensagem oferecendo meu apoio a ele. E quem diria que dessa mensagem surgiria uma amizade!”

Nessa entrevista, a jovem escritora relata toda essa experiência, que foi marcada também por muita fé. “Com o passar do tempo, fui me aproximando cada vez mais dessa pessoa, e o meu amor por ela só foi crescendo. Foi por esse amor que sentia que decidi que precisava ajudá-lo de alguma forma. Em uma tarde de domingo, resolvi assistir ao filme de Santa Terezinha que apareceu pra mim por acaso, e através desse filme resolvi fazer uma promessa a ela para que curasse meu amigo, e como forma de agradecimento levaria para ela 101 rosas vermelhas. Junto com essa promessa ofertei a ela uma rosa, colocando-a a seus pés. A medida que o tempo foi passando e meu amigo continuava o tratamento, durante o momento em que ele esteve internado a rosa ficou intacta. Todos os dias eu rezava por meu amigo, até que ele conseguiu uma doadora e foi iniciando o processo de cura. Quando ele chegou em casa eu percebi que a rosa tinha se desfeito, sobrando apenas uma pétala, a qual eu guardo até hoje”.

Ela também agradece as pessoas que contribuíram para que essa história se tornasse livro. Isabel Costa faz um agradecimento especial ao seu novo amigo: “Obrigada “Bernardo” por me permitir usar sua história para que esse livro ganhasse vida, espero que as pessoas que o lerem tenham suas vidas tocadas, assim como eu tive quando conheci você!”

E como recitou Luís de Camões, ao descrever o amor, “é nunca contentar-se de contente”. Sendo assim, Isabel Costa transborda contentamento.

Para quem se interessou por essa bela história e queira adquirir o livro, o contato da jovem escritora é instagram.com/isabella.costaa8/.

Nos fale da origem desse livro?

Sempre gostei muito de ajudar as pessoas de alguma forma, mesmo que fosse com algo simples. Quando conheci a história dele, senti que deveria tentar ajudá-lo. Ao vivenciar junto com ele o testemunho com Santa Terezinha, eu senti novamente que as pessoas deveriam conhecer sua história. Ele é um milagre! Então resolvi contá-la para que as pessoas que estivessem passando por momentos difíceis soubessem que Deus está sempre no controle. Queria que a história de vida dele inspirasse mais pessoas.

E a escolha do nome do livro, como se deu?

Quando estava escrevendo o livro passei por uma decepção amorosa. Por esse motivo decidi acrescentar o romance entre os personagens principais, queria que eles vivessem algo que eu nunca tinha vivenciado. A história que se passa no livro mostra que mesmo após momentos ruins, é possível sim amar alguém novamente. O amor é o sentimento mais lindo que o ser humano pode ter. Ele cura feridas! Por isso decidi escolher esse nome.

‘Ainda é Possível Amar’ seria também uma história de compaixão?

Sim. Escrevia ele enquanto passava por essa situação, eu tentei ajudar ele o máximo que eu consegui, oferecendo meu apoio, carinho e amizade. Tentei retratar no livro tudo o que sentia naquele momento.

Como a fé ajudou você a dar força para uma pessoa que passava por um momento delicado?

Sempre fui uma pessoa de muita fé, mas confesso que quando conheci ele eu sentia muito medo do que poderia acontecer. Lembro que diversas vezes eu chegava à Igreja chorando por não poder fazer mais por ele, tinha dias que não comia. Até que minha mãe me disse em uma dessas vezes que se eu continuasse assim, não poderia ajudá-lo. Quando assisti ao filme de Santa Terezinha, e resolvi colocar a rosa pra ela, meu coração se encheu de esperança. Ao ver que a rosa estava intacta meses depois de colocá-la eu tive certeza de que ele ficaria curado. Sempre disse isso pra ele, mesmo tendo medo no início.

Seria possível nos contar a emoção que sentiu ao conhecer pessoalmente seu amigo virtual?

Decidi ir vê-lo de repente, ele mora na cidade vizinha a minha. Antes de chegar lá eu sentia um frio na barriga e uma ansiedade em poder abraçá-lo que não cabia em mim.

Quando finalmente o vi e nos abraçamos eu pude sentir Deus tão perto que não consegui segurar a emoção. Meus olhos se encheram de lágrimas.

E a reação do ‘Bernardo’ ao saber que essa história virou livro?

Ele sempre me apoiou nas minhas “loucuras”, e nessa não foi diferente. Era noite quando contei pra ele que tinha escrito um livro pra ele (no início eu só iria mostrar ele, era como uma forma de demonstrar que eu gostava dele). Ele amou o livro! Meses depois uma pessoa quis ler. Comprou e fez uma postagem, ele viu e perguntou se eu estava vendendo. Foi aí que perguntei pra ele se poderia continuar vendendo. Ele me apoiou desde o início, opinava e sempre demonstrou que acreditava no meu potencial.

E como foi processo de lançar o livro, quais pessoas lhe ajudaram?

O livro teve uma repercussão que eu não esperava, começou como uma brincadeira. A Samyra, vereadora da nossa cidade, me ligou em uma tarde e disse que tinha apresentado meu livro para o Luiz Paulo (nosso prefeito). Ele pediu para a Lili me dar o suporte para conseguir a editora. Tive o total apoio deles e principalmente da população que comprou os e-books quando comecei a vendê-los para tentar publicar. Eles fizeram com que eu não desistisse. Victor também me ajudou bastante aceitando fazer as fotos de divulgação do livro comigo!

Você acredita que em tempos de tantas discórdias nas redes sociais, seu livro mostra que essas redes existem para ligar as pessoas e não para separá-las?

Acredito sim. As redes existem para que haja uma troca de experiências entre as pessoas. Uma história pode mudar vidas, a forma como vê o mundo ou convívio com o próximo. Basta apenas que estejamos abertos a isso.

Qual conselho você daria para quem pensa que ainda não é possível amar?

Sei que as vezes parece que nunca seremos capazes de amar novamente, principalmente quando existem decepções envolvidas. Mas não podemos deixar de acreditar no amor por ter conhecido uma pessoa que não soube nos amar da forma correta, ou por ter vivido situações difíceis. Eu acredito que coisas ruins acontecem, para nos preparar para algo melhor no futuro. Podemos sim encontrar o amor novamente, mesmo que não seja o de outra pessoa. Podemos encontra ele dentro de nós!