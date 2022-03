AABB CUP MASTER: USA garantida na final

CARATINGA – A segunda rodada da AABB CUP MASTER teve mais uma vez dois grandes jogos. Porém, foram tão equilibrados e disputados, que apesar de toda qualidade técnica em campo, apenas um gol na rodada.

No primeiro confronto, o União Rodoviário que havia vencido a ASBJ na estreia, jogou bem, mas não saiu do zero a zero diante do Santa Cruz. Assim, o time azul chega a 4 pontos ganhos e joga pelo empate na última rodada para se classifica para final.

No jogo de fundo, O União de Santo Antônio encarou a ASBJ. O Lobo precisava da vitória pra chegar com chance de classificação. Porém, mesmo dominando o adversário, criando inúmeras oportunidades, não balançou as redes, o castigo veio no final da partida, quando Joãozinho aproveitou uma bate rebate na área e chutou rasteiro sem chance para o goleiro William. Com mais essa derrota, o Tricolor não tem mais chance de ir pra final. Já o USA, garante vaga com uma rodada de antecedência.

Rogério Silva