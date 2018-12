Doctum participa de Feiras de Ciências em escolas da região

Equipes da instituição estiveram no Estadual, em Caratinga, e em educandários de Entre Folhas e Ubaporanga

CARATINGA – As Faculdades Doctum de Caratinga é uma instituição que busca levar informações e conhecimento aos alunos das escolas de Caratinga e região. Já faz parte da tradição da Doctum conectar os alunos do ensino médio com a vivência acadêmica, incentivando-os a conhecer caminhos e áreas de conhecimento que mais se afinam ao perfil de cada um, o que levará a fazer escolhas corretas e serem profissionais de excelência no futuro.

Segundo a diretora das Faculdades Doctum de Caratinga, Flávia Bastos, a parceria entre a DOCTUM e as escolas de Caratinga e região é antiga. “O principal objetivo é promover aos alunos do ensino médio um conhecimento maior sobre o que é o mundo acadêmico dentro da faculdade e qual a profissão ele poderá exercer em um futuro próximo. Além de divulgar os nossos cursos superiores, disponibilizamos à todos eles palestras, seminários e aulas práticas dentro e fora da nossa unidade”.

As visitas das IES – Instituições de Ensino Superior às escolas da região são de grande importância para os alunos, que estão formando na terceira série do ensino médio, levar as orientações a esses alunos é fundamental para incentivá-los na continuidade dos estudos através de um curso superior. Segundo Landislene Gomes Ferreira, diretora da 6º Superintendência Regional de Ensino, a participação da Doctum é de total apoio da Superintendência.

VISITAS

No mês de novembro a Doctum esteve presente em três Feiras de Ciências de escolas da região. Sendo a escola “José Augusto Ferreira”, de Caratinga, que aconteceu no dia 17, a escola “Dom Cavati”, de Ubaporanga que aconteceu no dia 24, pela manhã, e a escola “Dr. José Augusto” de Entre Folhas, no dia 24, à tarde.

As escolas apresentaram projetos de altíssima qualidade, que surpreenderam os visitantes presentes nos eventos. A escola Dr. José Augusto, de Entre Folhas, premiou os três melhores trabalhos, sendo eles: “Motor de hidrogênio”, “Bioenergia-energia feita com metano” e “Robô Scorpion”.

Os trabalhos desenvolvidos nas escolas idealizou a proposta do projeto INOVATEC, pela Doctum, através do professor de Engenharia da Doctum Caratinga, Reginaldo Eustáquio. O projeto ainda está em fase de elaboração, mas tem objetivo de apresentar para a comunidade de Caratinga e região, os melhores projetos de cada escola, projetos desenvolvidos para as Feiras de Ciências deste ano, valorizando ainda mais os trabalhos dos professores e alunos. Reginaldo ressaltou, “que serão premiados os melhores trabalhos, uma vez que os trabalhos já serão os melhores de cada escola! Será uma ótima oportunidade para as escolas mostrarem os maravilhosos trabalhos que vem sendo desenvolvido pelos diretores, professores e alunos!”

Para William Gabriel Ferreira, especialista em Educação Básica na SEE de MG, a parceria com a Instituição de Ensino, Doctum de Caratinga foi de extrema importância, pois desde o convite na pessoa da Aline e Jhefferson, “não mediram esforços para marcar presença atendendo os nossos alunos em geral, e em especial os alunos do 3° ano do Ensino Médio que já estão em contagem regressiva para formatura rumo ao vestibular e ensino superior. A escola, a direção, a supervisão pedagógica agradece imensamente o primor da qualidade no serviço prestado com maestria que gerou muita satisfação em tê-los conosco nesse dia que foi só sucesso”.