Caratinga tem um caso suspeito de sarampo em investigação

De acordo com boletim do Estado divulgado ontem, é necessária uma segunda amostra soropositiva para a confirmação da doença, além da avaliação de outros parâmetros laboratoriais. Nenhum caso da doença foi registrado este ano

DA REDAÇÃO– O período de análise compreende de janeiro/2018 até 27 de novembro/2018. Até o momento, não foram confirmados casos de sarampo no Estado. Mas, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado ontem, atualmente são 424 casos suspeitos notificados, destes, 334 casos foram descartados laboratorialmente e 90 ainda se encontram em processo de investigação, aguardando pesquisa laboratorial das amostras pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED-MG).

Até o presente momento, o estado possui 19 casos com amostras soropositivas/reagentes ou inconclusivas para anticorpos IgM, o que pode indicar a atuação do vírus do sarampo. Elas pertencem aos seguintes municípios: Belo Horizonte (três casos), Caratinga (um caso), Carmo da Mata (um caso), Conceição das Pedras (dois casos), Itanhandu (dois casos), Jequitinhonha (um caso), Juiz de Fora (um caso), Lagoa Santa (um caso), Muriaé (dois casos), Raposos (um caso), Ribeirão das Neves (um caso), Santa Helena de Minas (um caso), Santa Juliana (um caso) e São Roque de Minas (um caso).

Contudo, é necessária uma segunda amostra soropositiva para a confirmação da doença, além da avaliação de outros parâmetros laboratoriais e informações como análise do aumento da titulação de anticorpos IgG, pesquisa de outros diagnósticos diferenciais (como dengue, zika, chikungunya, parvovírus, dentre outros), deslocamento recente/contato com algum caso suspeito ou confirmado da doença e status vacinal completo para a tríplice viral.

As amostras em suspeita – após segunda coleta – são encaminhadas à FIOCRUZ/RJ – Fundação Oswaldo Cruz, que re-testa as análises sorológicas e realiza biologia molecular com o objetivo de detecção viral. De todos os retestes de amostras do Estado de Minas Gerais realizados na Fiocruz/RJ, nenhum teve PCR positivo para sarampo até o momento.

De acordo com a SES-MG, todos os casos suspeitos, as ações de vigilância de todas as esferas em saúde permanecem ativas, incluindo investigação epidemiológica do caso e possíveis casos secundários, monitoramento dos casos descartados e em investigação, coleta de amostra biológica em período oportuno, bloqueio e varredura vacinal em pessoas que tiveram contato com os casos suspeitos durante o período de transmissibilidade. Ações de atualização técnica, seguimento de fluxo e integração de redes em saúde também são realizadas.

Em Minas Gerais, a meta mínima recomendada para a Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo e rubéola foi alcançada, apresentando Cobertura Vacinal de 97,49%, com um total de 1.001.522 doses aplicadas.