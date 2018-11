Projeto Crescer busca parcerias de pessoas e empresas

CARATINGA – Lançado em outubro, o Projeto Crescer vem recebendo doações para as 100 crianças assistidas na Cantina Rainha da Paz e na comunidade Santa Isabel. Essas doações, que podem ser feitas em dinheiro ou materiais, ajudam a manter as atividades da instituição, como alimentação, aulas de reforço escolar e lazer educativo.

Como forma de reconhecimento às pessoas e organizações que apoiam o projeto, foi criado o Selo Amigo do Projeto Crescer. Um desses apoiadores, o médico Bruno Salvato, recebeu a homenagem pelas mãos de duas crianças assistidas. “Ele fez uma doação em dinheiro para que possamos investir na infraestrutura do projeto, e ainda apadrinhou 10 crianças na distribuição de presentes que fizemos em nosso evento de Dia da Criança”, conta Suellen Goulart, coordenadora do Projeto Crescer. “Dessa forma, ele se tornou um parceiro essencial do nosso trabalho e merece os mais sinceros agradecimentos”.

Além do médico, outras duas pessoas já foram agraciadas com o Selo Amigo do Projeto Crescer. “Uma delas, a estudante Mirela Muniz, representa os colegas do curso de Medicina do UNEC. Eles abraçaram a causa e também participaram do mutirão de doações pelo Dia da Criança, ajudando a arrecadar os presentes que os assistidos sonhavam em ganhar”, destaca a coordenadora.

COMO CONTRIBUIR

O Projeto Crescer realiza uma campanha de doações mensais, pela qual podem ser feitas doações a partir de cinco reais. Um mensageiro fica à disposição dos doadores para recolher as quantias no local combinado. Com essas doações, o instituto cobre situações de emergência e leva cuidados às crianças de acordo com suas necessidades individuais.

Há também a opção de apadrinhamento, na qual o doador possibilita a uma criança o acesso a alimentação, material escolar, brinquedos, roupas e calçados, além de tratamentos e passeios. Os planos de apadrinhamento vão de R$ 30 a R$ 120 por mês.

Empresas podem se tornar parceiras do projeto e receber o Selo Empresa Amiga, para divulgação em embalagens de produtos, peças publicitárias, sites e redes sociais, entre outros. A adesão nessa categoria é para organizações que doarem acima de R$ 100 mensais.

Além de doações em dinheiro, o Projeto Crescer também recebe alimentos, produtos de higiene e limpeza, brinquedos e bens duráveis. Também há disponibilidade para parcerias em ações beneficentes em prol do programa. “Você pode, por exemplo, pedir doações em eventos sociais como festa de aniversário e casamento”, sugere Suellen Goulart.

Os interessados em contribuir de qualquer uma das formas descritas devem procurar o Projeto Crescer pelo telefone (33) 3321-4730.