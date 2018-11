Cansaços da alma

Certo dia meu avô me disse uma frase que me fez pensar bastante e refletir sobre os momentos da vida. Por mais que tenha sido apenas uma brincadeira o que ele me disse teve uma importância imensa.

Eu estava chegando em casa após um dia de trabalho anormal. Eu tive nada para fazer durante todo o dia. Basicamente, fui para a empresa onde trabalho e fiquei à toa durante as 7 horas de expediente.

Apesar de não ter feito nada, eu estava cansado. Poderia ser pelo calor que estava intenso naquele dia, mas não era. O que estava me deixando cansado era alguns problemas que me preocupavam constantemente.

Chegando em casa, estavam meus pais e meu avô conversando sobre a vida como nós fazemos muitas vezes. Meu avô então, percebendo meu cansaço, me fez a seguinte pergunta: “Meu neto, você está cansado ou abatido?”

Por alguns segundo eu não soube o que responder e parei para pensar sobre isso.

Muitas vezes quando sentimos sono, uma imensa vontade de dormir ou deitar, não quer dizer que estamos cansados fisicamente, mas sim que estamos abatidos mentalmente pelos problemas que nos cercam.

Refletindo bastante pude perceber que todos não devemos nos deixar abater por problemas mal resolvidos pois todos nós somos maiores que tudo aquilo que nos preocupa.

Não se deixe abater por preocupações do dia a dia, isso desmotiva a nossa alma cansando ela e também o nosso corpo, nos deixando indispostos.

Você é maior que tudo isso. Você é maior do que toda dor de cabeça que te rodeia. Você é maior que seus problemas.

Marcos Antônio Barcellos Junior