Caminhão tomba e pega fogo na BR-116, em Inhapim

INHAPIM – Um acidente foi registrado no km 492 da BR-116, em Inhapim, na manhã desta segunda-feira. Um caminhão, que transportava produtos químicos, tombou e pegou fogo.

O caminhão era dirigido por José Humberto Ribeiro Costa, de 47 anos, que sofreu escoriações em um dos braços e foi encaminhado pela equipe de bombeiros de Dom Cavati à Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ipatinga (UPA). A suspeita é de que o motorista não tenha conseguido fazer uma curva que há no trecho.

O combate às chamas foi feito pelos bombeiros militares do Pelotão de Caratinga. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas do acidente serão apuradas.