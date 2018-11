São Domingos das Dores realiza campanha da saúde

Ação focou na prevenção do câncer de mama, colo do útero e próstata

SÃO DOMINGOS DAS DORES – A prefeitura de São Domingos das Dores, através da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Fundação Cristiano Varella, realizou a Semana de Campanha de Prevenção e Promoção da Saúde, com ênfase em prevenção do câncer de mama, colo do útero e próstata.

A secretária de Saúde Elizangela Quintanilha disse que aproveitando a ocasião do outubro rosa e do novembro azul, que são campanhas em nível nacional, a Prefeitura conseguiu a parceria com a Fundação Cristiano Varella que proporcionou exames de preventivo para mulheres de 25 a 59 anos e de PSA (Antígeno Prostático Específico) para homens acima de 45 anos. “Tivemos a oportunidade de ofertar além do preventivo e do PSA, marcação de mamografias para mulheres dentro da faixa etária de risco, mais os serviços de vigilância em saúde, vigilância sanitária, e estamos aproveitando para fazer a prevenção de saúde bucal, que é de câncer de boca, e também fazendo a atualização do cartão do SUS”.

Foram convidadas 120 mulheres para fazer o preventivo e 500 homens chamados para o PSA.

Joel Alves de Souza, da Fundação Cristiano Varella, disse que há quatro anos vários municípios são atendidos por este projeto de unidade móvel e agora foram convidados por São Domingos das Dores. “Acho de grande importância esse trabalho para a população porque o melhor remédio contra o câncer é a prevenção, fazer o exame; se for detectado, que seja no início para ter uma grande chance de cura”.

Os exames são levados para a Fundação Cristiano Varella e em até 45 dias os exames ficam prontos.

No momento dos exames a fundação pede apenas a doação de um litro de leite ou um quilo de alimento, o que não é obrigatório, pois em Muriaé existe a casa de apoio com cinco alimentações diárias para os pacientes e acompanhantes.

Segundo a secretária Elizangela, “atualmente Ministério da Saúde não dá mais o preventivo como antes, tem uma quantidade determinada que diminuiu muito e com a Fundação conseguimos fazer mais. “Cobram que a gente cumpra os indicadores, mas não estão dando o suporte”.