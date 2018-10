Professor Reginaldo apresenta propostas e faz balanço positivo de campanha

DA REDAÇÃO- A quatro dias das Eleições 2018, o Professor Reginaldo (PV), candidato a deputado estadual, faz um balanço da campanha e de suas propostas.

“É chegada a hora, é hora de fazer história, temos de eleger alguém que veio do povo, alguém que viveu e vive as mesmas angústias e os mesmos anseios. Estou pronto para lhe representar, peço que pesquise sobre minha vida, se eu puder ser um exemplo para seu filho ou alguém que você ame, peço seu voto”, declara.

PROPOSTAS

Algumas das propostas de Reginaldo estão disponíveis em sua rede social.

1.CONEXÃO PARLAMENTAR:

“Com a criação de associações de bairros para conseguir recursos diretos do parlamentar, temos a proposta de atendimento domiciliar aos idosos/as, por equipes multiprofissionais integradas por médicos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e auxiliares de enfermagem, objetivando a integração familiar, melhor qualidade de vida e evitando internações’.

2.PRIMEIRO EMPREGO:

“Isenção de impostos para empresas que contratam o Jovem Aprendiz”.

3.ALIMENTOS QUE CURAM:

“A comida é o maior remédio, provado cientificamente que grande parte das doenças decorre da má alimentação, o projeto tem o objetivo de buscar uma reeducação alimentar e fomentar a agricultura familiar mediante a produção de alimentos orgânicos’.

4.LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER!

“Temos o objetivo de estimular com recursos, o futebol feminino na região, mediante associações, busca de parcerias com empresários e bolsas para mapear atletas na região! Pode-se ver que as meninas não conseguem apoio para a prática, muitas das vezes não têm sequer uniformes e bolas. Acredito que a democracia se consolida com a participação igualitária”.

HISTÓRICO

Reginaldo ressalta que são vários candidatos novos na política, mas é necessário apresentar algo mais, que o discurso de renovação. “Não é o novo por ser novo. O que este novo fez e faz pela sociedade? Ele desenvolve algum projeto social? Contribui para o desenvolvimento humano de alguma forma? Ou pensa apenas em si? Tenho projetos de palestras para crianças e adolescentes de forma gratuita desde 2002. Tenho um programa de TV (Caratinga) que faço de forma voluntária desde 2013. Desenvolvi projetos de dança de rua com menores carentes. Projeto de percussão e teatro. Todos, com a finalidade de resgatar jovens”.

O candidato ainda cita o projeto ‘Circuitos Bolhas Gigantes de Sabão’, que desenvolvo de forma gratuita nas cidades, com o objetivo de “resgatar a interação entre pais e filhos para o brincar”. Também, desenvolve a palestra ‘Educação Transforma Vidas’, que ministra em visita ao presídio, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) e escolas. “Queremos mostrar que a educação e fé são transformadoras”, afirma.

Professor Reginaldo finaliza fazendo um balanço bastante positivo da campanha e deixando seu recado ao eleitor. “Sinto-me preparado para lhe representar, nasci em Caratinga, resido-me em Bom Jesus do Galho, estudei em Caratinga, trabalho em Caratinga como professor há 10 anos. Tenho uma origem humilde, mas sou como você, um exemplo de transformação, superação para fazer renovação. Sou professor universitário, empresário e venho lhe pedir força. Humildemente recebi prêmios de melhor aluno, melhor professor e divulgador da Ciência a nível estadual, atleta e humildemente peço a oportunidade para ser o deputado mais atuante em Minas. A campanha cresce, agradeço a Deus e a você. Humildemente peço a sua força”.