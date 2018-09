Curso promove qualificação de empresários e estudantes para o mundo dos negócios

CARATINGA – Enfrentar os desafios do mundo corporativo não é tarefa fácil e conhecimento se tornou moeda valiosa para o mundo dos negócios. Habilidades específicas e atitudes assertivas podem ser alcançadas com constante aprendizagem e qualificação que complementem especialidades profissionais. Pensando nisso, entre os dias 20 e 22 de setembro, o SEBRAE promoveu em Caratinga um curso intensivo de capacitação, o “Bootcamp Empreendedorismo em Ação”. Ele aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) e reuniu desde estudantes até pessoas que já têm o próprio negócio.

De acordo com José Junior Lima, instrutor externo do SEBRAE que veio de Muriaé para ministrar o curso, o principal objetivo é despertar nos participantes as qualidades necessárias para lançar ou reformular um modelo de negócio. “Queremos formar empreendedores de forma vivencial. São três dias e seis oficinas em sequência, nas quais o participante vai experimentar desde a definição de seu propósito de vida e de negócio até a formulação e a experimentação do projeto”, explica.

O maior patrimônio de uma organização são os conhecimentos e habilidades que os profissionais do seu quadro de recursos humanos trazem consigo. Assim, o instrutor explica que público-alvo do curso é abrangente. “Ele é voltado para empresários, estudantes e ‘sonhadores’, por assim dizer. Todas as pessoas que queiram experimentar nessa área são muito bem-vindas”.

Em Caratinga, essa diversidade de público ficou evidente. Keila Naiath tem uma empresa de consultoria e se disse satisfeita com os conhecimentos que adquiriu. “Conheci o trabalho do SEBRAE por meio de uma consultoria e estou amando o que tem sido feito. O curso contou com pessoas que vieram de fora, que têm interesse em empreender em Caratinga e estão aqui para conhecer o mercado. Além delas, tivemos na turma empresários que atuam no Vale do Aço e também na nossa cidade”, descreve.

Por meio de uma parceria com o Centro Universitário de Caratinga (UNEC), alguns estudantes de Administração e Ciências Econômicas também passaram pelo treinamento. É o caso de Jhonatan Henrique Ribeiro, que está no segundo período de Administração, mas já percebe o quanto participar do Bootcamp enriquece os conhecimentos adquiridos na faculdade. “É uma experiência ímpar. Tratamos de temas como mentalidade empreendedora, relação com o cliente, o que o cliente espera de você. É um desenvolvimento pessoal excelente”, elogia.

O coordenador dos cursos de Administração e Ciências Econômicas do UNEC, professor José Carlos Moreira, conta que essa é uma das muitas parcerias que a instituição mantém para incentivar a carreira de seus alunos. “Temos convênios com entidades de classe, ACIC, CDL e o SEBRAE justamente para integrar o estudante, fazer treinamentos, dar condições para que ele esteja preparado para o mercado, unindo teoria e prática. Como temos parceria com diversas empresas, nosso campo para estágio é fabuloso. Hoje grande parte de nossos alunos, com pouquíssimas exceções, está atuando em estágios. Estamos com isso criando valores para o curso e para os futuros profissionais”, afirma.

BOOTCAMP

A expressão resume-se em um programa de ensino imersivo que foca nas habilidades mais relevantes de determinada área para atuar no mercado do século XXI. Os bootcamps já são referência no exterior e estão chegando com força ao Brasil. Esses programas vêm de encontro às necessidades de pessoas que querem mudar de carreira ou simplesmente entrar no mercado de trabalho de forma mais rápida e eficiente do ponto de vista profissional.