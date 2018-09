Prefeitura revitaliza calçamento no Monte Cristo

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal abriu esta semana trabalhando na restauração do calçamento do bairro Monte Cristo. Operários do Departamento de Obras estão retirando os paralelepípedos das ruas, nivelando e compactando o solo para, sem seguida, recolocar os blocos, substituindo os que estiverem danificados e repondo blocos onde há falha no calçamento.

Segundo o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, a revitalização do calçamento traz benefícios incalculáveis para a população. “Essa obra vem dar mais segurança aos pedestres, mais conforto aos moradores da localidade, além de deixar o bairro mais apresentável com a eliminação de deformações das vias, dos desníveis das ruas”, comenta. Ainda conforme observa o Willian, a intervenção beneficia também os motoristas, “que não vão precisar ficar se desviando dos buracos”.

Próximo ao bairro Monte Cristo, há outra frente de obras, a pavimentação asfáltica das ruas de um dos bairros mais altos da cidade, a Colina. O serviço, segundo o chefe do Executivo, está na reta final. “Intensificamos o trabalho nas obras de infraestrutura para deixar nossa cidade mais bonita. Neste período, nosso município recebe muitos turistas. Então, fazemos questão que eles encontrem uma cidade bonita, agradável”, sublinha Willian, que também ampliou as ações do setor de limpeza urbana.