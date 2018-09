Prefeitura Municipal promove o 18º Encontro do Quartelense Ausente

BOM JESUS DO GALHO – No Dia da Pátria, 7 de setembro, será aberta a edição do Quartelense Ausente. O evento terá início às 12h, com um Torneio de Truco. Às 19h, acontece a abertura oficial da festa, com a fanfarra Tambores de Minas e apresentação da Escola Artur Bernardes e do grupo Feliz Idade. Às 23h, show com a banda Forró Mexe Mexe e Gaúcho.

No dia 8, às 12h, ganha sequência o Torneio de Turco (final). Às 13h, será realizada uma Tarde de Lazer e futebol Ausentes x Presentes. Às 17h, uma Missa de Ação de Graças será celebrada em agradecimento a Deus pelos moradores e visitantes do distrito. A banda Beijo Apimentado entra em cena às 22h, com show bem dançante, segundo anuncia o grupo. O Chapanejo fecha o segundo dia do evento com um repertório repleto de composições sertanejas que desfilam pelas paradas de sucesso das rádios de todo Brasil.

No último dia do Quartelense Ausente, 9, às 12h, será promovido o Encontro de Cavaleiros e a corrida de Moto Tartaruga. Às 14h, um churrasco será servido na praça. O evento contará com a participação de Aguiar Júnior, Jander Batista, o Playboy do Forró e de Ronaldo, o Cowboy do Forró.

“Vamos alegrar nosso distrito com essa festa”, comenta o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, que afirma não medir esforços para que o Quartelense seja o melhor promovido até hoje. “Nosso propósito é sempre tornar a festa maior a cada ano”.

A vice-prefeita Doutora Sabrina Corrêa, que se reuniu há algumas semanas com a comissão da festa buscando identificar as atrações que poderiam agradar a comunidade, sublinha que a festa é uma forma de valorizar o evento que é um dos mais importantes promovidos na região.

Assessoria de Comunicação