Apresentações musicais abrem o mês da primavera em Bom Jesus do Galho

Primeiro encontro de bandas de música do município é uma das atrações da programação cultural

BOM JESUS DO GALHO – Som de Minas é o nome do projeto musical que animará o próximo fim de semana na praça Padre Dionísio Homem de Faria. Às 19h do sábado (1º), será promovido um show com o Choro do Vale, grupo de chorinho do Vale do Aço. Em seguida, será a vez da apresentação do Nós de Minas, grupo musical que traz em seu repertório composições que marcaram a história da MPB.

“A ação tem como objetivo formar público, ouvintes, conhecedores de gêneros musicais que têm pouco espaço na mídia, além de promover momentos de alegria para a população”, comenta o gestor cultural do projeto Som de Minas, Bruno Minafra.

Na manhã de domingo (2), a partir das 9h, será promovido o 1º Encontro de Bandas de Música de Bom Jesus do Galho, reunindo instrumentos de timbres bem familiares a uma geração de instrumentistas que integraram a banda de música da cidade que está inativa. Esses sons também são bem conhecidos de uma boa parte da população que, até os anos 80, por inúmeras vezes, foi às ruas para ver a banda passar animando as festas bonjesuenses.

“Com esse evento, estamos resgatando a cultura musical em nosso município”, comentou a vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa. Trompetista, a médica e ex-integrante da banda local, a Lira Harmonia Cristo Rei, lembra das campanhas que fez, juntamente com outras pessoas da sociedade civil, para a aquisição de instrumentos musicais para a banda. “Essa é uma longa história de um movimento feito de porta em porta pedindo ajuda às pessoas. Hoje, graças à Cenibra, à competência do produtor cultural Bruno Minafra e ao apoio da Prefeitura Municipal, vamos ter o nosso primeiro encontro de bandas de música. Acredito que esse seja um passo importante para motivar a retomada de nossas ações para a reativação da nossa escola de música, da nossa corporação musical”, sublinhou.

Desde que foi anunciada a realização do Som de Minas em Bom Jesus do Galho, um grupo de pessoas passou a mobilizar os músicos da cidade para participar do evento. Cerca de 100 músicos já foram catalogados pelos apoiadores do Som de Minas.

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, reconhece a cultura como importante instrumento de transformação social. “Tanto a música, quanto outras formas de manifestações culturais são muito importantes na formação das pessoas. Ela alegra a alma, aproxima pessoas”, sublinha.

O secretário de cultura, Odair Ribeiro, comenta que a promoção, por sua qualidade e ineditismo, vai deixar a comunidade maravilhada. “Será uma grande novidade para todos, ter um grupo de choro, de música mineira alegrando a nossa praça, além do encontro de bandas”

O regente da banda local, o multi-instrumentista José Nunes, diz que o Som de Minas vai trazer de volta a alegria para a sua terra. “Não tenho palavras para expressar toda alegria que sinto ao ver a nossa cidade receber um evento dessa magnitude. Venho de uma família de músicos que trouxeram os primeiros instrumentos para a cidade. Dar continuidade a essa história é maravilhoso”, disse.

O Som de Minas, que já passou pelas cidades de Coronel Fabriciano, Açucena, Nova Era, Ipaba, Antônio Dias e Santana do Paraíso, é uma realização da empresa Criativo Produções, com o patrocínio da Cenibra, via Ministério da Cultura, e apoio da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho.

SERVIÇO

Show com o Choro do Vale e Nós de Minas, no sábado (1), às 19h30. 1º Encontro de Bandas de Música de Bom Jesus do Galho, no domingo (2), a partir das 9h. Os eventos acontecerão na praça Padre Dionísio Home de Faria.

Entrada franca.