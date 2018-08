Prefeitura investe na ampliação de rede de esgoto no Iguaçu

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal, por meio de seu Departamento de Obras, está investindo na construção de mais de 200 metros de rede coletora de esgoto na comunidade do Iguaçu. Além de ampliar a malha de redes, a Prefeitura está dando manutenção em pontos que precisam de reparos.

O prefeito municipal, Willian Batista de Calais, observa que essa obra é de extrema importância, principalmente, para a população daquela localidade. “Investir em saneamento básico é fundamental na promoção da saúde, de uma melhor qualidade de vida para as pessoas”, observa.

Além dessa obra, a Prefeitura está dando sequência ao recapeamento asfáltico da avenida Vital Martins Bueno, ao calçamento da rua Francisco Margarida, no bairro Rondon Pacheco, e às obras de pavimentação asfáltica do bairro da Colina, onde estão sendo feitas redes pluviais e muros de contenção de encostas.

Outra frente de trabalho está em andamento no Passa Dez e no Quartel do Sacramento, onde vem sendo feito o cascalhamento de estradas que ligam os distritos à sede.

