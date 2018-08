Protetores de Caratinga em ação para ajudar os animais abandonados

CARATINGA- Os protetores independentes de Caratinga estão se organizando para angariar fundos para a causa animal. Quatro grandes frentes de trabalho estão movimentando os protetores e ativistas da causa.

O site

O site www.amigopet.biz, desenvolvido pela protetora Ana Martha Ligeiro é visto pelos protetores como um “excelente instrumento de ajuda para a causa”, pois apresenta toda a trajetória da proteção animal de Caratinga e região. Na loja do site, a Cartilha da Proteção Animal é vendida na versão e-book e também na versão física. “Estabelecemos parcerias com os Centros Espíritas Bezerra de Menezes e Dias da Cruz para divulgarmos os produtos confeccionados pelas oficinas de costura que eles oferecem aos jovens. A empresa Costuras da Cíntia também está junto conosco neste projeto, oferecendo seus maravilhosos produtos artesanais”.

Eles afirmam que a intenção é promover a saudável parceria entre causa animal e causa social, trabalhando pela vida sempre, seja de que origem for. “Doações também podem ser feitas pelo site; temos ainda o blog, com histórias de nossos animaizinhos já adotados, outros com destinos menos felizes, dicas de profissional veterinário e também venda das rifas em benefício da causa. Apresentamos também alguns animais saudáveis e castrados prontinhos para encontrar um lar amoroso. Curta nosso site e divulgue”, dizem.

Projeto Casinhas Solidárias

Os protetores de animais ressaltam que receberam doação de material de compensado marítimo, repassado a um marceneiro para confecção de casinhas solidárias. “No site vocês podem acompanhar todo o desenvolvimento deste projeto. O objetivo é oferecer Lar Temporário aos animais que estiverem em tratamento até que possam ser castrados e colocados para adoção responsável”.

As casinhas serão colocadas em pontos estratégicos, onde as pessoas que se solidarizam com a causa poderão oferecer cuidados aos animais. “Também serão abrigo para os animais que vagueiam pelas ruas. A documentação pertinente ao projeto Casinhas Solidárias já está tramitando na prefeitura. O projeto precisa ter o apoio da prefeitura e da polícia para que pessoas mal intencionadas e vândalos não as destruam”.

Bazar Amigo Pet

Dos dias 15 a 22 de setembro, vários protetores estarão presentes com suas mercadorias no Bazar Amigo Pet, na Casa Ziraldo de Cultura. Serão vendidos vários artigos como roupas, calçados, bolsas, utilidade doméstica e peças de decoração. “Uma parte da renda será revertida para o Movimento Social São João Batista (MOVISO). Contamos com a colaboração de todos através de doações para nosso Bazar e também comparecendo para comprar os produtos de excelente qualidade que vão ser oferecidos”.

Rifa de camisas do Atlético e do Cruzeiro autografadas

Duas camisas (Cruzeiro e Atlético) autografadas doadas por um deputado serão os prêmios de uma rifa em prol da causa animal. “Esperamos vender muitos números das rifas e angariar fundos para a compra de medicamentos, vacinas e promover castrações. O bilhete será vendido ao preço de R$ 5 e vai correr no dia 16 de fevereiro de 2019 pelos quatro últimos números da Loteria Federal. O lançamento da rifa será feito na Fenasc, dos dias 23 a 25 de agosto. Conclamamos os torcedores do Atlético e do Cruzeiro que nos ajudem comprando, vendendo e divulgando nossa rifa. As camisas estão emolduradas num quadro de vidro”, convidam os protetores.

Com diversas ações na cidade tendo por objetivo manter o trabalho realizado levantando a bandeira da causa animal, os protetores finalizam deixando seu recado. “E assim seguimos nós, protetores dos animais, sempre procurando uma maneira de ajudar os animais sem voz e sem vez e também colaborando com a Saúde Pública do nosso município. Fica aqui a nossa dica de saúde: As zoonoses matam”.