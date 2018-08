Governo de Piedade realiza pagamento de 50% do salário dos professores municipais

PIEDADE DE CARATINGA – O Governo Municipal de Piedade de Caratinga realizou, na tarde desta sexta-feira (10), o pagamento de 50% do valor dos salários dos professores da Rede Municipal de Ensino. O valor pago refere-se ao saldo em conta no FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) até a vigente data, depositado pelo Governo do Estado.

O prefeito Edinilson Lopes honrando o compromisso assumido mediante reunião de pagamento com os professores e o Conselho Municipal do FUNDEB, determinou à secretaria de Fazenda, Administração e Finanças o imediato pagamento dos profissionais da Educação, com o limite máximo disponível na conta, depositado pelo Governo do Estado até o momento.

“Temos enfrentado uma crise sem precedentes para que o Governo do Estado faça a sua parte e deposite os valores devidos para o município. Isso não está acontecendo apenas com Piedade de Caratinga, está acontecendo com todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Além disso, estamos tentando corrigir erros absurdos que herdamos e estamos tirando o município do fundo do poço e isso já pode ser sentido por todos os que moram aqui. Nesses 18 meses à frente do município temos investido de forma como nunca havia sido feito antes em nosso município. Hoje nossos alunos possuem uniformes escolares e kits escolares completos, transporte escolar com monitores, inclusive o tão sonhado transporte escolar para os alunos do Bairro São José, estamos reformando as escolas e a creche, temos uma merenda de qualidade e muitos outros investimentos que estão aí para todos os pietatianos conferirem. Mesmo diante da grave situação que ainda estamos enfrentando com o Governo do Estado, hoje após recebermos apenas uma parte dos recursos do FUNDEB, determinei o pagamento aos professores dos 50% dos valores já disponíveis na conta, que foram depositados até o momento pelo Governo do Estado. Sei que isso não resolve o problema por completo, contudo estamos demonstrando todo o nosso compromisso com os professores e demonstrando nossa dedicação em solucionar esse problema”, afirma o prefeito Edinilson Lopes.

“Tudo Isso que o prefeito relatou em seu pronunciamento, mostra que a Educação em Piedade de Caratinga, tem sido tratada como prioridade e conduzida com comprometimento e respeito com nossa classe”, disse a professora e atual secretária de Educação, Aparecida Peixoto.

NOVO PAGAMENTO

O prefeito, Edinilson Lopes, afirma que o quanto antes o Governo Estado deposite os valores suficientes para a quitação dos demais 50% do salário, o mesmo será pago imediatamente a todos os professores da rede municipal de ensino.

“Quero deixar meu agradecimento pelo companheirismo, seriedade e profissionalismo que a maior parte dos professores estão tendo, para que mesmo com este problema de o salário estar atrasando pela primeira vez em nosso município nestes 18 meses de gestão, por causa do depósito dos valores do FUNDEB pelo Governo do Estado, não abandonaram seus postos de trabalho e continuam cuidando e ensinando com todo o carinho as nossas crianças pietatianas. Estamos trabalhando muito forte e com os pés no chão para colocarmos nossa cidade no caminho do desenvolvimento”, finaliza o gestor municipal.

