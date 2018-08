Eletrocardiograma Itinerante chega ao Quartel do Sacramento

BOM JESUS DO GALHO – O distrito do Quartel do Sacramento recebeu ontem o Eletrocardiograma Itinerante, programa criado pela Prefeitura Municipal objetivando atender munícipes que residem fora da sede.

Ao todo, foram realizados 25 exames por telediagnóstico. Graças a um moderno sistema de transmissão de informações, os exames foram efetuados na unidade de saúde, mas com acompanhamento de cardiologistas em Belo Horizonte que disponibilizaram laudos via online. “Esse processo agiliza o diagnóstico e o tratamento do usuário do programa”, observa a enfermeira Neuriceia Martins Sales da Silva, capacitada para operar o sistema.

Esterlina Ambrozina Belizário, de 65 anos de idade, realizou o exame e avaliou positivamente o atendimento. “É muito bom não precisar ir à sede para ser atendida. A gente economiza nosso dinheiro e não cansa por causa da longa distância entre o Quartel e a cidade. Além do mais, fui muito bem recebida pelas enfermeiras Neuriceia e Gianne Sandra”.

OUTROS ATENDIMENTOS

Simultaneamente à realização dos exames, foram oferecidas aferição de pressão arterial, atendimentos fisioterapêuticos e acompanhamento nutricional, uma ação promovida pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Nasf, coordenado pela diretora de departamento, Diana Tostes, com apoio da vice-prefeita Doutora Sabrina.

Joana Maria de Oliveira, uma das pacientes da fisioterapeuta Fernanda Miranda, também falou sobre sua satisfação com o atendimento que vem recebendo no PSF. “Sofri uma fratura no pulso e perdi os movimentos da mão. Agora, com a fisioterapia, já consigo abrir e fechar a mão normalmente”, conta.

Dentre as pessoas atendidas pela nutricionista Josiane Valadares, esteve Viviana Raquel, outra paciente que declarou estar feliz com a assistência recebida no PSF. “Já perdi mais de 6 quilos melhorei meus resultados de exames bioquímicos graças ao acompanhamento”, comemorou.

TERCEIRA IDADE

Após os atendimentos no PSF, a equipe do Nasf, juntamente com a fisioterapeuta, se reuniram com o grupo de terceira idade do Quartel do Sacramento. As profissionais da saúde aferiram a pressão dos idosos e conversaram sobre alguns cuidados que precisam ter a fim de evitar várias doenças.

Ao final do encontro, sob a orientação de Fernanda Miranda, a terceira idade participou do ensaio da coreografia que será apresentada durante a festa do Quartelense Ausente.

