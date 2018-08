Imbé de Minas apresenta experiência de gestão da saúde em Congresso Nacional

DA REDAÇÃO – Entre os dias 24 e 26 de julho, aconteceu em Belém (PA), no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, o 34º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e do 6º Congresso Norte e Nordeste. Este ano, o evento foi marcado pela comemoração dos 30 anos do CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), pois contou a história da entidade, desde antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e sua trajetória de enorme importância para a saúde pública do país. O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Com o tema “A saúde que queremos para o Brasil – o direito à Saúde, a organização do Sistema e o Financiamento da Política de Saúde”, o Congresso teve o objetivo de promover o debate sobre as principais propostas dos gestores municipais do SUS.

Imbé de Minas foi selecionado dentre os 853 municípios mineiros para apresentar sua experiência de Gestão da Saúde. Intitulada “A gestão da saúde, dos primeiros casos notificados de febre amarela ao combate e controle das doenças”, a palestra foi proferida pelo secretário municipal de Saúde Erick Gonçalves, que destacou a importância do trabalho em conjunto de todos os setores de saúde. “A febre amarela nos mostrou a vulnerabilidade da população em não se preocupar com a atualização do cartão de vacina. Atualmente podemos viver outro surto, agora do sarampo, se não houver uma mobilização e intensificação da imunização da população contra a doença”, destacou Erick Gonçalves.

Ao final de seu pronunciamento, o secretário disse que a união de esforços na saúde pública não depende apenas de recursos financeiros e “sim dá vontade de fazer o melhor para os nossos pacientes”.

Sobre o Congresso, Erick Gonçalves considerou que foi um momento de muito diálogo e troca de conhecimento entre os gestores de saúde do Brasil.