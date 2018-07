33º Bonjesuense Ausente atrai mais de dez mil pessoas em três dias de evento

BOM JESUS DO GALHO – O 33º Bonjesuense Ausente, uma das festas mais importantes do calendário festivo de Bom Jesus do Galho, reuniu no último fim de semana um público estimado em dez mil pessoas.

O evento foi aberto na noite do sábado, 20, com uma esquete com alunos da rede pública de ensino. Interpretando o papel de cientistas, três crianças identificaram em tubos de ensaio elementos como a alegria e a amizade que resultaram na fórmula da festa do Bonjesuense Ausente. Em seguida, as crianças convidaram o prefeito municipal, William Batista de Calais, e a vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, e entregam a eles um cartão em agradecimento à realização da festa. Em seguida, Willian e Sabrina deram as boas-vindas e agradeceram ao público pela presença e às pessoas que trabalharam na realização do evento por seu empenho.

Um show pirotécnico também integrou a programação de abertura do evento que foi seguido de shows com o Bonde do Forró e Gustavo Me Leva, além de sons eletrônicos que ganharam espaço na boate montada na área de shows.

No sábado, 21, foi promovida alvorada com a fanfarra Tambores de Minas, de Bom Jesus do Galho. Ao meio-dia, foi realizado um Encontro de Motociclistas no centro da cidade, ao som de muito rock and roll executado pela banda de Ipatinga, Gertrudes. No fim da tarde, o B. Boy Luizin, também de Ipatinga, ministrou uma oficina de breaking no jardim central e, em seguida, fez uma apresentação ao lado do professor Reginaldo Eustáquio, e do diretor do Departamento de Assistência Social, Jéferson Melo, ambos de Bom Jesus. Rua de Lazer, com monitores do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), uma partida de futebol entre Ausentes x Presentes e shows com as bandas Calcinha Preta e Santha Nova completaram a programação do dia.

No domingo, 22, último dia do evento, entrou em cena a Exposição de Automóveis Antigos, que contou com o Clube do Fusca e do Clube dos Antigos, os dois de Ipatinga, além de Opaleiros do Vale; Avaant, de Governador Valadares; Clube do Fusca Bela Vista, de Bela Vista de Minas, e Os Intocáveis, de Caratinga. Ao todo, foram expostos 30 veículos, que se inscreveram mediante doação de alimentos não perecíveis que serão doados a entidades filantrópicas de Bom Jesus do Galho.

À tarde, foi promovida mais uma edição de Motocross, em São José do Porto, e, à noite, no encerramento do Bonjesuense Ausente, show com Procópio Cowboy.

Maria da Conceição Lopes Sant´Ana, 60, que morou em Bom Jesus do Galho desde a infância, até se casar e se mudar para São Paulo, elogiou a festa e disse que ficou feliz pela oportunidade de rever a família e os amigos dos tempos de infância e da escola. “É sempre emocionante poder compartilhar nossas memórias em meio a esse clima festivo do Bonjesuense Ausente”, sublinhou.

Segundo o prefeito Willian, o Bonjesuense foi sucesso de público graças à programação elaborada para agradar pessoas de todas as idades e gostos bem diferentes. Ainda segundo ele, a festa aqueceu a economia local, com a ocupação de todos os hotéis da cidade e a venda de produtos típicos da região. “O sucesso refletiu positivamente em todos os setores do comércio, desde supermercados até os de prestação de serviços, como salões de beleza”, observou.

Doutora Sabrina, por sua vez, fez referência aos reencontros dos ex-moradores da cidade e as pessoas que residem em Bom Jesus. “Aproximar esses grupos é o principal objetivo da festa e que foi alcançado seguramente. A alegria estampada nos rostos das pessoas é uma prova disso”, finalizou Doutora Sabrina.