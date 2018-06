Rotary ajuda em tratamento de acidentado

SANTA RITA DE MINAS – Há nove anos o lavrador José Félix sofreu um acidente, quando caiu de uma árvore e como consequência, ficou tetraplégico, imobilizado na cama. O drama da família é diário, como conta sua esposa, dona Maria, que conta com a ajuda humanitária de sua igreja (ela é evangélica, da Igreja El-Shaday) e de algumas poucas instituições, entre elas, o Rotary Club Caratinga. Também a Prefeitura de Santa Rita de Minas tem acompanhado, através da Secretaria de Saúde, todo o caso. Apesar dessa ajuda, a situação da família continua difícil.

Dona Maria conta que foi casada com José Félix por 27 anos, separou-se e se mudou para o interior de São Paulo, onde ficou por 15 anos. Quando o lavrador sofreu o acidente voltou e passou a cuidar de José Félix, conhecido na região por Jucão. Na casa simples em que mora, no Córrego da Brejaúba, falta de tudo, menos dedicação e atenção com o doente, relata dona Maria. Trabalhadora incansável, aos 66 anos, a mulher planta alho, cuida de uma horta, cria porcos e galinhas; com o pouco rendimento de sua aposentadoria, conseguida recentemente, mantém as despesas básicas, incluindo o pagamento do aluguel da moradia, R$ 280,00 ao mês. Quando ainda ativo, Jucão constituiu outra família, com mulher e quatro filhos. É este segmento familiar que recebe o provento de sua aposentadoria, informa dona Maria.

Há algum tempo o Rotary Club Caratinga tem prestado ajuda à família com fornecimento de fraldas descartáveis, porém, este auxílio é ainda insuficiente, como reconhecem os membros do clube. “Há necessidade de medicamentos”, diz o rotariano Marinho Magalhães. Ontem, Marinho esteve na casa de Jucão, acompanhado dos também rotarianos Carlos Dornelas, Wilson Martins e Carlos Alberto Fontainha. O grupo foi recebido, logo cedo, por dona Maria, que se preparava para o trabalho na roça, depois de deixar “tudo arrumado” para o companheiro: alimentação, frutas, água, ao alcance das mãos de Jucão. Enquanto ela fica no trabalho na roça, Jucão fica sozinho em casa. “A situação é muito difícil, mas a minha fé tem me sustentado nas provações”, entende dona Maria.

De acordo com o pessoal do RC Caratinga a ideia é lançar uma campanha de ajuda humanitária, envolvendo toda a sociedade. “Vamos procurar ajuda, no comércio, prestação de serviços, bancos. Tudo que fizermos para aquela família ainda será pouco em vista das suas necessidades”, reforça o rotariano Carlos Dornelas. Entre os itens que se pretende direcionar, além das fraldas descartáveis, estão medicamentos e alimentos.