Homicídio no centro de Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Um homicídio foi registrado da madrugada de ontem, na rua Itagiba Luís Pereira, centro Vargem Alegre. A vítima é José Carlos de Oliveira, 33 anos, que foi morta a tiros.

Por volta das 3h, a Polícia Militar foi informada que um homem tinha sido alvejado. Uma equipe foi até o local e a mãe de José Carlos disse que ele foi levado em uma ambulância para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Caratinga. A mulher contou que estava dormindo quando foi acordada por um barulho vindo da janela. Em seguida, percebeu que o filho veio de um beco de acesso a casa, entrou pela janela e ficou sobre a cama. Neste momento, a mãe viu que o filho sangrava bastante e percebeu que José Carlos caiu ao tentar fechar a janela.

A mãe contou que gritou por socorro e seu outro filho a ajudou, acionando a ambulância para levar a vítima até Caratinga. José Carlos deu entrada já sem vida na UPA. A médica constatou que ele levou tiro na parte de trás do crânio.

Segundo a PM, a mãe disse que José Carlos era usuário de drogas. Ela acrescentou que foi dormir as 21h de terça-feira (19) e não viu quando o filho saiu para rua. Já o irmão comentou que não falava muito com José Carlos. Ele também disse que estava dormindo e que acordou com a mãe gritando por socorro. Então, se levantou e providenciou a ambulância. De acordo com a PM, o irmão da vítima tem passagens por tráfico e porte de arma.

Conforme a PM, foi levantado que a vítima era usuária de crack e tinha passagens por porte de arma branca e roubo tentado.

Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.