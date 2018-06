Governo municipal oferta aulas gratuitas de jiu-jitsu a população de Piedade de Caratinga

Atividade física e disciplina para mais de 50 crianças e adolescentes marcam o projeto esportivo “Jiu-Jitsu Para Todos”

PIEDADE DE CARATINGA – O Governo Municipal de Piedade de Caratinga, por meio da Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, está realizando o projeto social “Jiu-Jitsu Para Todos” e as aulas estão a todo vapor. Para a criação deste programa, o Governo Municipal de Piedade de Caratinga, disponibilizou gratuitamente para cada aluno um kit esporte, contendo bolsa, squeeze e quimono. Todas as aulas são ministradas por professores de artes marciais parceiros do projeto e altamente capacitados. Os alunos e professores também possuem a disposição um tatame moderno e adequado, além de toda a estrutura necessária para o bom desenvolvimento das aulas.

O prefeito Edinilson Lopes, principal incentivador do projeto, destacou a importância das artes marciais para formação cidadã dos jovens. “Respeito ao próximo, disciplina e construção do caráter dos adolescentes, para que se tornem adultos responsáveis. São esses os principais benefícios da modalidade”, explicou.

O prefeito também comentou sobre outro ponto muito relevante deste projeto: “É mais um sonho realizado, já que para muitas crianças seus pais não têm condições de pagar para o que filho pratique um esporte. Sendo assim, disponibilizando tudo gratuitamente e para todos como o local, tatame, aulas, professores e até o kit esporte; basta os alunos se dedicarem e participarem efetivamente deste projeto, que está sendo realizado com muito carinho, compromisso e dedicação para todos os pietatianos”, explicou.

Neste primeiro momento, as turmas são formadas por crianças e adolescentes de até 15 anos, e as aulas realizadas duas vezes por semana, sempre às segundas e quartas. Os pais ou responsáveis interessados em matricular seu filho para as próximas turmas, devem preencher uma ficha cadastral, que já continua disponível na Secretaria de Assistência Social.

JIU-JITSU

O Jiu-Jitsu é uma arte marcial brasileira, nascida da arte marcial japonesa “Jujutsu”, que utiliza como principais técnicas, alavancas, torções e pressões para dominar o adversário, diferente de outras modalidades de lutas, mais voltadas ao deferimento de golpes. Ela é tão voltada ao esporte quanto também pode ser utilizada para a autodefesa.

Segundo os professores, as aulas de Jiu-Jitsu contribuem para o corpo e a mente, além de melhorar a disciplina e concentração dos participantes. Melhora a capacidade cardiovascular, diminuem o stress, auxilia na perda de peso, proporcionando aos alunos saúde e bem-estar.