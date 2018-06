Máquina móvel de beneficiamento de café atende pequenos agricultores

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus do Galho, por meio do seu Departamento de Agricultura, vem disponibilizando duas máquinas para beneficiamento do café produzido pelos pequenos agricultores das associações regionais.

A iniciativa reduz os gastos dos produtores rurais que recebem o equipamento em suas residências sem precisar se deslocar com as suas mercadorias. “Estamos agregando valor ao nosso café, já que a limpeza dos grãos é feita gratuitamente e amplia o seu valor. O preço do café limpo é bem superior ao do café sem limpar”, comenta o diretor de Agricultura, Samuel Pedro.

Segundo ele, em média, cada máquina móvel de beneficiamento de café limpa 70 sacos por dia. Esse valor é duplicado graças aos dois equipamentos que vêm sendo utilizados em todo o município.

Satisfeito com o resultado dos atendimentos prestados aos agricultores, o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, parabenizou o setor de Agricultura pelo empenho e trabalhos realizados por seu departamento.