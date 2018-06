Trabalho do Banco de Alimentos é destaque em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – O Banco de Alimentos de Piedade de Caratinga atende mais de 200 famílias carentes, combate ao desperdício de alimentos e desenvolve a agricultura familiar, através da aquisição de produtos para o projeto. Localizado no centro da cidade, o Banco de Alimentos conta com espaços para recepção, seleção, higienização, processamento, embalagem e distribuição de alimentos. O programa é uma parceria entre as associações, CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), RELBA (Rede de Banco de Alimentos), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), secretaria de Agricultura e secretaria de Assistência Social.

Vários agricultores familiares devidamente cadastrados, já estão entregando os alimentos que serão repassados a entidades e programas socioassistenciais do município e famílias em vulnerabilidade social.

O prefeito Edinilson Lopes visitou o Banco de Alimentos e parabenizou toda a equipe pelo empenho na concretização desse projeto, cujo convênio entre o governo federal e a prefeitura, que para ter o recurso garantido dependeu de grande esforço da atual administração junto aos órgãos e entidades envolvidas e responsáveis. “Os alimentos ajudarão muito na atenção à segurança alimentar e nutricional, que é o nosso objetivo. As famílias cadastradas poderão semanalmente ter acesso aos itens que irão compor o kit: verduras, legumes e frutas. Esse programa é mais uma vitória do povo pietatiano que está acontecendo durante a nossa gestão”, ressaltou o prefeito, Edinilson Lopes.

O QUE É O PAA?

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é um programa do Governo Federal de compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina a entidades socioassistenciais do município, cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA).

As compras são realizadas pela Prefeitura, através do Banco de Alimentos, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).

O PAA tem como finalidades: promover o acesso à alimentação, garantindo a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA); combater a pobreza extrema; incentivar a agricultura familiar, promovendo a organização produtiva e econômica no meio rural e o desenvolvimento local.