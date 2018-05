Duas pessoas morrem em colisão na BR-116

INHAPIM – O feriado de Corpus Christi começou de forma trágica na BR-116. Na altura do km 496, em Inhapim, uma colisão, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (31/05), envolvendo um caminhão e um Fiat Uno, resultou na morte de duas pessoas. As vítimas são os ocupantes do automóvel: Amarildo Augusto de Oliveira, 21 anos, e Adalberto dos Santos Mariano, 30.

Segundo informações de testemunhas, o caminhão, que era dirigido por Robson Gonzaga Soares, 65, seguia sentido Inhapim/Governador Valadares, quando o Fiat Uno saiu de uma estrada vicinal e entrou na pista, acontecendo a colisão. Os ocupantes do Uno, placas de Inhapim, morreram no momento do impacto. Na pista foi possível ver as marcas de frenagem do caminhão, dando a entender que o motorista tentou evitar o acidente. Robson não se feriu no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente. A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e irar emitir um laudo apontando as causas do acidente.