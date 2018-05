Prefeitura dá início a obras de canalização do Córrego Murici

BOM JESUS DO GALHO – A Secretaria Municipal de Obras acaba de dar início às obras de instalação de tubos para a canalização do córrego do Murici, que fica na saída da cidade para Córrego Novo e o Vale do Aço. A obra vai facilitar a vasão da água que hoje acontece via antigas manilhas de pequeno diâmetro para o grande volume recebido pelo córrego nos períodos chuvosos.

Fabricados em aço, os tubos medem 6m de comprimento, cada um, e têm 2,50 de diâmetro. Sua instalação deve consumir poucos dias de serviço, segundo previsão do prefeito Willian Batista de Calais.

Segundo observa, a obra trará importantes benefícios para a população, por ligar o município ao distrito de Revés do Belém e por ser ainda um trajeto de acesso ao Vale do Aço bem mais curto, em relação ao percurso Bom Jesus\Vale do Aço, passando por Caratinga. “Pelo Córrego Novo, percorremos uma distância bem menor para chegarmos à baixada. De Bom Jesus a Revés, para onde levamos vários serviços ofertados pela rede municipal, percorremos 57 quilômetros. Se tivéssemos que passar por Caratinga, essa distância seria dobrada”, compara o prefeito.

Willian explica que, após a instalação dos tubos, será feita uma estrutura de concreto armado e aterro da área e o cancelamento do desvio feito para não comprometer o trânsito na localidade até que a obra fosse concluída.

Além da obra de canalização do córrego, a Prefeitura investiu recentemente em obras de patrolamento.