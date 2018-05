Secretaria de Assistência Social dá início à Campanha de Combate à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (12), aconteceu em Santa Bárbara do Leste uma reunião que envolveu profissionais de diversas áreas, com o objetivo de tornar cada vez mais eficaz o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes do município.

Participaram da reunião, profissionais do CRAS, profissionais da Secretaria de Educação, integrantes da Secretaria de Saúde (NASF), membros do Conselho Tutelar, representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e autoridades militares que atuam no município.

De acordo com a Secretária de Assistência Social, Valéria Viana, o objetivo da reunião foi orientar os educadores da rede municipal de ensino sobre como procederem, caso saibam de qualquer tipo de abuso sexual sofrido pelos estudantes.

Além disso, a Secretária ressaltou que foi apresentada a todos a rede de serviços do município, especificando-se a função de cada profissional no combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Como proceder em caso de abuso contra crianças e adolescentes

Os profissionais que participaram da reunião e toda a população do município é orientada a denunciar à Polícia Militar e ao Conselho Tutelar, caso saibam de qualquer caso de abuso sexual sofrido por crianças e adolescentes.

“Cuidar da juventude é responsabilidade de todos!”, enfatizou a secretária Valéria Viana.