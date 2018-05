Termo de Cooperação fornece óleo diesel para ações de preservação ambiental em Vargem Alegre

Assinado entre Copasa e Prefeitura, documento integra as ações do Pró-Mananciais no município

VARGEM ALEGRE – Um Termo de Cooperação Técnica assinado entre a Copasa e a Prefeitura de Vargem Alegre, irá agilizar ações do programa Pró-Mananciais no município. O documento estabelece o fornecimento de óleo diesel para abastecer máquinas e caminhões da Prefeitura, utilizados nas atividades dentro do programa.

As ações serão desenvolvidas na comunidade do Pouso Alto, onde está localizado o manancial de captação de água utilizado pela Companhia para abastecimento do município.

Participaram da assinatura do convênio o prefeito de Vargem Alegre, Neudmar Ferreira Campos, o ‘Mário’; o secretário municipal de Agricultura, José Lafaiete Godinho; o gerente do Distrito Regional Caratinga da Copasa, José Augusto Reis, e técnicos da Companhia.

Será construída uma estrutura de contenção das chuvas, para que as águas possam se infiltrar nos lençóis freáticos e aquíferos de forma mais rápida.

Para evitar o assoreamento dos cursos d’água, serão contidos os sedimentos por meio dos dispositivos (bigodes) construídos nas laterais das estradas. Haverá ainda uma melhoria significativa das condições das estradas vicinais (vias que dão acesso à estrada de rodagem principal).

A Emater, parceira no programa, irá atuar com orientação técnica para definir os melhores trechos para a construção de barraginhas, caixas secas, áreas de contenção nas estradas e colocação de cascalhos, sempre que necessário.

Para o gerente do Distrito Regional Caratinga, José Augusto Reis, essa medida é um grande passo para dar início às ações do Pró Mananciais. “O programa irá ajudar na recuperação e manutenção dos mananciais, além de aprimorar a relação com a comunidade onde a Copasa presta serviços”, explicou.