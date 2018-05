Encerrada etapa microrregional do JEMG em Caratinga

Confira os classificados para etapa regional que acontecerá no mês de junho, em Teófilo Otoni

DA REDAÇÃO– Caratinga sediou a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais nos dias 30 de abril a 5 de maio. 33 escolas, representando 19 municípios da região, competiram nas modalidades de futsal, handebol, vôlei e xadrez.

Os municípios participantes da etapa foram: Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Inhapim, Ipaba, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim e Ubaporanga.

CLASSIFICADOS PARA A ETAPA REGIONAL

Os classificados para a etapa regional foram pelo módulo I: futsal feminino (Escola Estadual Monsenhor Rocha- Santa Bárbara do Leste); futsal masculino (Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira- Inhapim); handebol feminino (Escola Estadual Sinfrônio Fernandes- Caratinga); handebol masculino (Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira- Inhapim); voleibol feminino (Escola Estadual Dom Cavati- Ubaporanga) e voleibol masculino (Escola Estadual Princesa Isabel- Caratinga).

Já para o módulo II foram classificados: futsal feminino (Escola Estadual Anita Garibaldi- Pocrane); futsal masculino (Escola Estadual Alberto Azevedo- Inhapim); handebol feminino (Escola Estadual José Augusto Ferreira-Caratinga); handebol masculino (Escola Estadual Engenheiro Caldas- Caratinga); voleibol feminino (Escola Estadual Princesa Isabel- Caratinga) e voleibol masculino (Escola Estadual Princesa Isabel- Caratinga).

Na modalidade xadrez feminino e masculino, módulo I, classificaram-se os atletas: Gabriely Cristina R. Gomes Inhapim e Inês Maria Oliveira Assis Inhapim, da Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira, em Inhapim; Hillary Ferreira Novaes e Maria Eduarda N. Dornelas, da Escola Estadual Prof.º Ilídio Alves de Carvalho, em São Sebastião do Anta; Pedro Augusto N. Silva, da Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla, em Caratinga; João Pedro Silva S. Barbosa, da Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira, em Inhapim; Caio Bruno Coelho de Oliveira, da Escola Estadual Prof.º Ilídio Alves de Carvalho, em São Sebastião da Anta; e João Victor Martins Silva, da Escola Estadual Prof.ª Mª Teixeira da Fonseca, em Tarumirim.

Pelo módulo II, a lista de classificação do xadrez é composta por: Kayrrony Coelho de Paula, da Escola Estadual Prof.º Ilídio Alves de Carvalho, São Sebastião do Anta; Yasmin Mayra Faico Rocha, Mariana Luíza M. de Oliveira e Késsia Pereira Motta, da Escola Estadual. Prof.ª Mª Teixeira da Fonseca, em Tarumirim; Rhuan D. Negri Ferreira e Alisson Gonçalves da Silva, da Escola Estadual Josefina Vieira, em Santa Rita de Minas; Sebastião Vittor Brum Barbosa e Emanuel Guilherme de Brito, da Escola Estadual Alaíde Dornelas Nepomuceno, em São Domingos das Dores.

A etapa regional acontecerá em Teófilo Otoni, nos dias 25 a 30 de junho.