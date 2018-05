Casal morre em acidente na BR-458

DA REDAÇÃO – Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou duas pessoas mortas. O acidente aconteceu no começo da manhã de ontem, nas proximidades da curva da depressão, trecho da BR-458, perto do distrito de Vale Verde, entre Ipaba e Caratinga. A moto era pilotada por Igor Henrique Gonçalves de Souza, 21 anos, e Maria Isabel da Silva Lopes, 22, seguia na garupa. Ambos morreram na hora.

Conforme informações, a moto trafegava sentido a Iapu. Na subida, este veículo esbarrou na carroceria do caminhão que trafegava lentamente pela faixa da direita. Há uma suspeita que o condutor teve a visão ofuscada pelo sol. Desequilibrados, o condutor da moto e a passageira caíram no asfalto.

No momento passava pelo local uma picape Fiat Strada, cujo motorista não teve tempo de desviar e pode ter atropelado as duas pessoas na pista. Essa possibilidade será averiguada no exame de necropsia.

Igor Henrique e Maria Isabel haviam se casado recentemente e moravam no distrito de Vale Verde, em Ipaba. Ele iria para Iapu, onde trabalhava como gerente numa loja de calçados.

O caminhão era dirigido por Júlio Alves Dutra, 55. Ele informou que transportava uma carga de cerâmica para a cidade de Espera Feliz.

A Fiat Strada era conduzida por Nilson Gonçalves Coelho, de 65 anos. Ele disse não ter certeza do atropelamento do casal e acredita que seu veículo apenas atingiu a motocicleta.

O km 123 da BR-458, onde aconteceu o acidente, pertence ao município de Caratinga. Por isso, os corpos foram removidos para o Instituto Médico-Legal de Caratinga.

