Redução do número de casos notificados de arboviroses em Caratinga

CARATINGA- Conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o número de casos notificados de arboviroses em Caratinga teve redução no período 2016 a 2018 (até abril).

Em 2018, até o momento, foram notificados 45 casos de Dengue, sete de Chikungunya, três de Zika Vírus e nenhum de febre amarela. Já no período de 2017 haviam sido registrados 81 casos de Dengue, 23 casos de Chikungunya, cinco de Zika Vírus e 172 casos de Febre Amarela, quando o município enfrentava um surto da doença.

Já para o ano de 2016, embora não tenha tido o registro de Febre Amarela e Chikungunya, os números foram crescentes para Dengue (1.524 notificações) e Zika Vírus (57 notificações).

MINAS

Em 2018, até a última segunda-feira (23), Minas Gerais tinha registrado 14.781 casos prováveis (casos confirmados + suspeitos) de Dengue. Em 2018, até o momento, três óbitos foram confirmados por dengue, sendo um no município de Conceição do Pará, um em Uberaba e um em Moema. Há nove óbitos em investigação para dengue.

Em relação à Febre Chikungunya, Minas Gerais registrou 4.310 casos prováveis da doença, concentrados na região do Vale do Aço. “Ressaltamos que o aumento de casos em relação à semana passada não reflete a elevação no número de casos apenas dos últimos dias. As novas notificações se referem aos meses de março e abril, conforme detalha o Boletim. Não foi registrado, até o momento, óbito confirmado ou em investigação para chikungunya em 2018”, destaca a Secretaria de Estado de Saúde.

Já em relação à Zika, foram registrados 170 casos prováveis em 2018, até a data de atualização do boletim.